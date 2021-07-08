Оголене фото Брітні Спірс спантеличило мережу: фанати підозрюють, що це не співачка

Американська зірка Брітні Спірс продовжує публікувати дивакуваті дописи на своїй інстаграм-сторінці. Новий знімок, на якому Брітні позує задом топлес, вже стало об'єктом обговорень.

Нове фото Брітні оприлюднила днем раніше. Вона нібито позує у ванній кімнаті перед дзеркалом, обернувшись спиною. Волосся співачки закинуте на бік, а підвіска на шиї перевернута на зад шиї.

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Дівчина, яка, ймовірно, замінила Брітні Спірс / Фото з інстаграму Брітні Спірс

Здавалось би, Спірс залишила пікантне фото, як це вона неодноразово робила раніше. Але прихильників спантеличило те, що на її шиї та попереку немає татуювань. Також увагу привернули вигини талії жінки – у Брітні менш пропорційна фігура і вона має більшу вагу, ніж дівчина, що ймовірно на фото. Ось як виглядала Брітні на нещодавно опублікованому відео:

"Звільніть Брітні!"

Прихильники співачки залишились розлюченими через фото, адже багато з них припускають, що Брітні далі насильно контролюють і замість неї публікують фотографії іншої жінки.