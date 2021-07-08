Новое фото Бритни обнародовала днем ранее. Она якобы позирует в ванной комнате перед зеркалом, обернувшись спиной. Волосы певицы закинуты на бок, а подвеска на шее перевернута на зад шеи.

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Девушка, которая, вероятно, заменила Бритни Спирс / Фото из инстаграма Бритни Спирс

Казалось бы, Спирс оставила пикантное фото, как это она неоднократно делала раньше. Но поклонников озадачило то, что на ее шее и пояснице нет татуировок. Также внимание привлекли изгибы талии женщины – у Бритни менее пропорциональная фигура и у нее больший вес, чем у девушки, что вероятно на фото. Вот как выглядела Бритни на недавно опубликованном видео:

"Освободите Бритни!"

Поклонники певицы остались в ярости из-за фото, ведь многие из них предполагают, что Бритни дальше насильно контролируют и вместо нее публикуют фотографии другой женщины.