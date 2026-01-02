Не Огненная Лошадь: какое животное будет символом 2027 года по китайскому календарю

После динамичной и страстной Огненной Лошади, которая будет доминировать до начала февраля 2027 года, на смену ей будет готовиться вступить новое мистическое существо. Это животное принесет с собой совсем другую энергию.

Вместе с новым знаком придет и мощная, но требовательная стихия Огня, которая будет иметь решающее влияние на наши судьбы. Какое же именно животное-символ возглавит 2027 год, и как ее огненная энергия повлияет на жизнь каждого из нас – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ChineseNewYear.

Новый 2027 год: какого животного?

2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы. В китайской астрологии это животное считается одним из самых добрых и миролюбивых. Считается, что оно приносит спокойствие, утонченность, эстетику и творчество.

Люди, рожденные под этим знаком, ценят комфорт, уют и искусство, а их ключевыми чертами являются чувствительность, доброта и сильное сочувствие. Год Козы обычно способствует развитию гуманитарных наук, искусства и культуры.

Однако элемент Огня добавит к этой миролюбивой энергии большой страсти и динамизма. В то же время огненная стихия символизирует действие и потребность в активном самовыражении. Так, 2027 год будет побуждать людей к принятию смелых творческих решений и реализации замыслов, которые требуют эмоциональной отдачи.

Красная Огненная Коза – символ 2027 года / Фото Freepik

Когда будет Китайский Новый год в 2027 году?