Принесет удачу и успех: какой цвет будет главным в 2026 году

Согласно китайскому календарю, 2026 год пройдет под мощным и динамичным знаком Красной Огненной Лошади. Стихия Огня, господствующая в течение этого периода, определяет и палитру цветов, которые принесут удачу, энергию и успех всем, кто стремится к переменам.

Подробнее о главном цвете 2026 года – рассказывает 24 Канал со ссылкой на ChinaHighlights.

Какой главный цвет 2026 года?

Основным и самым влиятельным цветом 2026 года является красный. Этот цвет символизирует стихию Огня, но и олицетворяет жизненную энергию, страсть, решительность и победу. Использование красного в одежде и декоре поможет активировать внутреннюю силу, решительность и ускорить достижение амбициозных целей в следующем году.

Главный цвет 2026 года / Фото Freepik

Для усиления положительной энергии Красной Огненной Лошади астрологи также рекомендуют использовать цвета, тесно связанные с Огнем и Солнцем. Например, золотой олицетворяет богатство, процветание и роскошь, притягивая финансовый успех и символизируя уверенность. А желтый и оранжевый цвета принесут радость, оптимизм и вдохновение, заряжая положительной энергией и стимулируя творчество.

Кроме огненной палитры, Лошадь также ценит оттенки, символизирующие стабильность и развитие. Так, зеленый принесет гармонию, рост и новые возможности, помогая сбалансировать бурную энергию Огня.

Впрочем, важно помнить, что серые и мрачные оттенки могут раздражать Красную Лошадь. Именно эти цвета могут принести неприятности в 2026 году, поэтому лучше их избегать.

