С праздником, украинцы: новогодние поздравления в прозе и стихах
В Украине и во всем мире сегодня празднуют начало Нового года. Это хорошая возможность провести время с самыми родными и самыми близкими людьми.
Ранее в этот день проводились различные мероприятия и концерты. Однако уже второй год в стране идет полномасштабная война, поэтому обходится без больших празднований. Вы можете в этот день посмотреть хороший фильм, прочесть книгу или провести время с приятными людьми. Также хорошим вариантом будет поздравить близких с Новым годом подборкой, которую собрал 24 Канал.
Красивые Великолепные картинки-поздравления с Новым 2024 годом: подборка, согревающая сердце
Поздравления с Новым годом 2024 года в стихах
Пусть счастье в руки упадет
И, как снежинка, не растает.
Пусть сбудется под Новый год
Всё то, о чём душа мечтает!
Здоровье будет пусть, любовь,
Всё остальное - достижимо.
А то, что портит людям кровь,
Пусть навсегда проходит мимо!
***
С Новым годом поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб сбывались все мечты,
В праздник зимней красоты!
Чтобы счастье приходило,
Вам везение дарило,
А еще успех и радость,
Чудеса, удачи сладость!
***
Поднимем тост за Новый год
И будет он предельно прост –
Пусть будет счастье, дружба, смех,
В любых делах всегда успех,
Пусть будет чуткость, нежность, доброта,
В семье любовь и теплота!
***
Хочешь верь, хочешь не верь,
Новый год стучится в дверь,
Поздравляю от души,
Пусть все сбудутся мечты!
Будет радость, настроение,
И огромный позитив
Бой курантов и салютов
Этот праздник светив!
Чтобы елочка сверкала,
Волшебство произошло,
Чтоб о чем бы не мечтала,
Всё свершилось, всё сбылось!
Поздравления с Новым годом / Фото Pinterest
Снова годик пролетел,
Оглянуться не успел,
Снег, зима, декабрь, вот –
Наступил и Новый год!
С Новым годом поздравляем,
Счастья, мира пожелаем,
В жизни новый поворот
Принесет пусть Новый год!
Сил, здоровья и терпения,
И хоть чуточку везения,
Чтобы год прошел прекрасно –
Четко, ярко, чинно, ясно!
Поздравления с Новым годом 2024 года в прозе
В Новый 2024 год пусть войдет гармония в душе, спокойствие и уют, а жизнь будет наполнена новыми победами, приятными встречами и искренними людьми.
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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.
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С Новым годом! Желаю вам нового счастья, новых денег, новой удачи и новых удачных проектов! Пусть остаются старыми только родные, любимые и друзья!
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Темные гирлянды, хмурые елки – в этом году не так. Но в душе всегда огонек искрится, улыбки просвечивают нам. Пусть в следующем году будет достаточно всего: тепла, света, объятий, времени! Времени на семью, времени на поездки, времени работать и радоваться жизни. Пусть победа лопнет к нам, чтобы счастливыми были все дни у нас!
С Новым годом / Фото "Телеграф"
Вот и наступает Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и печаль оставляем позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!
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В Новогоднюю ночь поднимем свои бокалы шампанского за наших родных и любимых, за мир, любовь и согласие в мире, за людей, защищающих нашу страну, за успешный Новый год, чтобы на нем всегда сбывались все мечты и желания!
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Мое новогоднее пожелание просто – крепкого здоровья, безграничного счастья, достатка в доме и Божьего благословения. Пусть новый год принесет украинцам мир и процветание. Все невзгоды и страдания пусть уйдут в прошлое, а впереди будет только чистая дорога к светлому будущему.