С праздником, украинцы: новогодние поздравления в прозе и стихах

В Украине и во всем мире сегодня празднуют начало Нового года. Это хорошая возможность провести время с самыми родными и самыми близкими людьми.

Ранее в этот день проводились различные мероприятия и концерты. Однако уже второй год в стране идет полномасштабная война, поэтому обходится без больших празднований. Вы можете в этот день посмотреть хороший фильм, прочесть книгу или провести время с приятными людьми. Также хорошим вариантом будет поздравить близких с Новым годом подборкой, которую собрал 24 Канал.

Красивые Великолепные картинки-поздравления с Новым 2024 годом: подборка, согревающая сердце

Поздравления с Новым годом 2024 года в стихах

Пусть счастье в руки упадет

И, как снежинка, не растает.

Пусть сбудется под Новый год

Всё то, о чём душа мечтает!

Здоровье будет пусть, любовь,

Всё остальное - достижимо.

А то, что портит людям кровь,

Пусть навсегда проходит мимо!

***

С Новым годом поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб сбывались все мечты,

В праздник зимней красоты!

Чтобы счастье приходило,

Вам везение дарило,

А еще успех и радость,

Чудеса, удачи сладость!

***

Поднимем тост за Новый год

И будет он предельно прост –

Пусть будет счастье, дружба, смех,

В любых делах всегда успех,

Пусть будет чуткость, нежность, доброта,

В семье любовь и теплота!

***

Хочешь верь, хочешь не верь,

Новый год стучится в дверь,

Поздравляю от души,

Пусть все сбудутся мечты!

Будет радость, настроение,

И огромный позитив

Бой курантов и салютов

Этот праздник светив!

Чтобы елочка сверкала,

Волшебство произошло,

Чтоб о чем бы не мечтала,

Всё свершилось, всё сбылось!



Поздравления с Новым годом / Фото Pinterest

Снова годик пролетел,

Оглянуться не успел,

Снег, зима, декабрь, вот –

Наступил и Новый год!

С Новым годом поздравляем,

Счастья, мира пожелаем,

В жизни новый поворот

Принесет пусть Новый год!

Сил, здоровья и терпения,

И хоть чуточку везения,

Чтобы год прошел прекрасно –

Четко, ярко, чинно, ясно!

Поздравления с Новым годом 2024 года в прозе

В Новый 2024 год пусть войдет гармония в душе, спокойствие и уют, а жизнь будет наполнена новыми победами, приятными встречами и искренними людьми.

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Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы все зло осталось в прошлом. Желаю, чтобы впереди ждали только отличные и радостные события. Также желаю мира, согласия, здоровья, процветания, любви, жизненного комфорта и сказочного настроения. И пусть Новый год будет богат желаемыми подарками и крепкими объятиями дорогих людей.

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С Новым годом! Желаю вам нового счастья, новых денег, новой удачи и новых удачных проектов! Пусть остаются старыми только родные, любимые и друзья!

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Темные гирлянды, хмурые елки – в этом году не так. Но в душе всегда огонек искрится, улыбки просвечивают нам. Пусть в следующем году будет достаточно всего: тепла, света, объятий, времени! Времени на семью, времени на поездки, времени работать и радоваться жизни. Пусть победа лопнет к нам, чтобы счастливыми были все дни у нас!



С Новым годом / Фото "Телеграф"

Вот и наступает Новый год, уже стучится в дверь! Пусть он принесет с собой только радость, здоровье, счастье и хорошие новости! А все невзгоды, болезни и печаль оставляем позади, не будем брать в год новый. И пусть обязательно все мечты сбудутся! с Новым годом!

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В Новогоднюю ночь поднимем свои бокалы шампанского за наших родных и любимых, за мир, любовь и согласие в мире, за людей, защищающих нашу страну, за успешный Новый год, чтобы на нем всегда сбывались все мечты и желания!

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Мое новогоднее пожелание просто – крепкого здоровья, безграничного счастья, достатка в доме и Божьего благословения. Пусть новый год принесет украинцам мир и процветание. Все невзгоды и страдания пусть уйдут в прошлое, а впереди будет только чистая дорога к светлому будущему.