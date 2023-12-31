Не делайте это в новогоднюю ночь, потому что будете несчастливы

Новый год – особый праздник, полный символизма и разных верований. Существует даже поговорка: "Как Новый год встретишь – так его и проведешь". Поэтому к празднику тщательно готовятся.

Поскольку 2024 год – это год Деревянного Зеленого Дракона, то есть вещи, которые лучше не делать, чтобы не разозлить животное. Тогда грядущий год станет счастливым, успешным и радостным. Так что нельзя делать в новогоднюю ночь – расскажет 24 Канал.

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Запреты в праздничную ночь: список

Есть одна распространенная примета, касающаяся финансов. Не стоит проводить Новый год с пустым кошельком: туда нужно положить хотя бы несколько гривен. Иначе можете привлечь к себе денежные проблемы. Не рекомендуется одалживать кому-то деньги и брать в долг, потому что есть риск, что это продлится следующие 12 месяцев.

хотя бы несколько гривен. Иначе можете привлечь к себе денежные проблемы. Не рекомендуется одалживать кому-то деньги и брать в долг, потому что есть риск, что это продлится следующие 12 месяцев. Наши предки считали, что в новогоднюю ночь нежелательно выносить из дома мусора. Потому что таким образом можно избавиться от успеха и удачи во всех делах.

из дома мусора. Потому что таким образом можно избавиться от успеха и удачи во всех делах. Лучше не ставить на празднование Нового года сверхущербленную посуду. Ибо это является приметой на ссоры , недоразумения и конфликты.

, недоразумения и конфликты. Специалисты не советуют встречать Новый год наедине. Если не выходит отпраздновать с друзьями, тогда можно это сделать с родными. Если нет возможности встретиться с семьей, то проведите этот вечер с пользой – посмотрите интересный фильм или прочтите книгу.

с пользой – посмотрите интересный фильм или прочтите книгу. Деревянный Дракон не любит нейтральные цвета, например, черный, серый или коричневый. Поэтому их следует избегать при выборе наряда на праздник. Одежда должна быть насыщенного оттенка, лучше всего – зеленая, красная, оранжевая, синяя. Позвольте себе яркость в этот день.

яркость в этот день. Помещение в новогоднюю ночь не может быть грязным и неряшливым. Это точно не оценит Зеленый Дракон. Тщательно убирайте во всех местах перед праздником, даже в труднодоступных.

во всех местах перед праздником, даже в труднодоступных. Нельзя входить в Новый год с оскорблениями, болью и страхами. Если провинились перед кем-то – обязательно извинитесь . Все комплексы следует прорабатывать, чтобы двигаться вперед в будущем году.

. Все комплексы следует прорабатывать, чтобы двигаться вперед в будущем году. Плакать и скучать в этот день тоже не стоит. Ибо есть вероятность, что вы будете это делать в течение следующего года. Так что старайтесь поддерживать положительное настроение.

Можно ли украшать елку 31 декабря

Когда украшать елку – тоже имеет большое значение, поскольку таким образом мы демонстрируем Зеленому Деревянному Дракону – главному животному в следующем году, свою заинтересованность. Важно выбрать правильные даты, чтобы не навредить.

В канун Нового года у людей много дел. Завершается текущий год, поэтому нужно завершить все, что накопилось. Бывает так, что люди не успевают все сделать, поэтому ставят елку уже в последний момент – 31 декабря. На самом деле, ничего плохого в этом нет, по мнению экспертов. Впрочем, преимуществ это тоже вам не прибавляет.