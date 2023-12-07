Для богатства и счастья: какими игрушками украшали елки в древности

В наше время невозможно представить ни один новогодний и рождественский праздник без елки. Вечнозеленая красавица сияет гирляндами почти в каждом доме. А некоторые украшения – это отдельный вид искусства.

Кроме того, что сейчас в магазинах множество вариантов новогодних игрушек есть люди, которые любят делать их собственноручно. А также ежегодно вытаскивают из чердака старинные елочные украшения, которыми пользовались еще их дедушки и бабушки.

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Чем украшали елку в давние времена

Украшали елки еще в языческие времена. Считалось, что такая традиция чтит лесной дух. Это сейчас новогоднее дерево ассоциируется с Новым Годом и Рождеством.

В древности жители европейских стран украшали елку овощами, фруктами, сладостями, печеньем, гирляндами, изюмом и фигурным сахаром. То есть, некоторые игрушки можно было съесть. Интересно, что когда-то на новогоднее дерево развешивали позолоченный или посеребренный картофель. Тогда его было тяжело найти.

Впоследствии люди начали делать новогодние игрушки своими руками: из соломы, бумаги, проволоки, орехов. А обматывали их в газеты, фольгу или кожуру мандарина.

Съедобные украшения на елку / Фото "ЭТНОХАТА"

Елочные украшения, сделанные своими руками / Фото "ЭТНОХАТА"

Были елочные украшения и из яичной скорлупы. Люди рисовали на ней лицо обычно с какими-то смешными гримасами, а на верх клеили колпачок, который делали из цветной бумаги. Кстати, из картона тоже создавали новогодние игрушки. Например, разных птиц и животных. А дополняли композицию шишками.

Важной деталью на елке была монетка. Ее заворачивали в бумагу и перевязывали красной нитью. Люди считали, что монета притягивает в дом хорошую энергетику, успех, изобилие, счастье и богатство.

Интересно, что в 2024 году специалисты советуют использовать украшения на елку ярких цветов: красные, желтые, зеленые, оранжевые. Они привлекают положительную энергетику. Следует удержаться от игрушек черного, темно-желтого, коричневого, серого и темно-синего цветов. Ведь символ этого года Деревянный Дракон любит яркие оттенки.