С Днем Святого Николая: сказочные поздравления в стихах и прозе
День Святого Николая – волшебный праздник, который любят и дети, и взрослые. Он ассоциируется с магией, подарками и увлекательными сказками. По случаю праздника важно передать теплые поздравления родным, коллегам и любимым.
Так, ко Дню Святого Николая 24 Канал подготовил подборку лучших поздравлений в прозе и стихах.
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Поздравления с Днем Святого Николая в стихах
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С Днем Святого Николая вас поздравляю!
Будет пусть крепким здоровье,
Радость да несет семья.
Чудотворец дарит
Силы, веру и надежду,
Он поможет непременно.
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Поздравляю со Святым Николаем!
Пусть он принесет мир и счастье,
Чтобы в жизни все велось и добро ежедневно лилось.
Чтобы жили вы в добре и любви.
Чтобы не знали ни беды, ни горя.
Чтобы гордился вами край, а больше всего – Николай.
Ибо он любит всех, кто в мире, в согласии, в правде, терпелив...
И к тем он ночью несет вкусные калачи
Еще конфеты и цукаты, чтобы сладко было спать!
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В День Святого Николая
Всех с праздником вас поздравляю!
Чтобы здоровье прибыло,
Все плохое отошло.
Мира, согласия в семье,
Счастье всем – тебе и мне!
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Николай Святой приходит,
Счастье в каждый дом приводит.
Пусть исполнятся все желания,
Мечты все и надежды!
Этот Святой творит чудеса,
Пусть радуется детвора.
Все пусть будут здоровы,
Живут в мире и любви!
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Пусть Николай в вышиванке разбудит с подарком утром
И принесет в твой дом благополучие, радости много.
Разбудит усыпленные надежды, зернышко счастья пусть посеет.
Согреет юмором, любовью, и принесет тебе здоровье!
Поздравление с Днем Святого Николая в прозе
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Поздравляю с Днем Святого Николая! Желаю, чтобы ты получил в этот день приятное известие и обязательно подарок под подушку. Пусть мы все будем добры и чутки, как этот Святой! Делай чудеса для других – и чудо обязательно войдет в твой дом.
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Искренне поздравляю и желаю праздничной феерии вокруг тебя, испытывай наслаждение от зимних праздников, что открывает Святой Николай! Вместе с близкими и друзьями каждый день становится настоящим праздником.
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Поздравляю с волшебным праздником. В этот день Николай исполняет самые заветные мечты, а тебе я хочу пожелать, чтобы твои мечты сбылись именно так, как ты хочешь. Верь в чудо, потому что сегодня все возможно! Да будет тебе каждый день радость и счастье, пусть каждый новый день приносит с собой новые приятные сюрпризы, а Ангел-хранитель всегда защищает от бед и горя.
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Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю настоящего чуда и безграничной радости, добрых улыбок родных и любви, веселых мгновений и хорошего настроения, светлой надежды и крепкой веры в доброту. Пусть этот праздник подарит тебе вкус сладкой жизни и такую же сладкую мечту.
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С Днем Святого Николая тебя поздравляю! Желаю, чтобы он принес тебе свои лучшие подарки: больше искренней радости и веселых улыбок, здоровья крепкого и верных друзей, а главное – исполнение твоей самой заветной мечты. В этот прекрасный день все непременно сбудется, потому что это праздник Николая! Поздравляю тебя!
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Поздравляю с Днем Святого Николая. Желаю, чтобы в твоей жизни случались чудеса и радости, чтобы в твоей семье все были здоровыми и искренними, чтобы на твоем пути встречались добрые люди и большие возможности. И пусть Николайчик подарит сладости для счастливой жизни.