День Святого Николая 2023: что нельзя делать завтра

Уже завтра, 6 декабря, День Святого Николая. Ночью Чудотворец будет ходить по домам и раздавать подарки детям и взрослым.

Святой Николай родился в богатой христианской семье. Парень получил хорошее образование, поэтому умел читать и писать. Впоследствии родной дядя, который был епископом, предложил Николаю должность чтеца в церкви, а затем – должность священника, передает 24 Канал.

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В молодом возрасте Святой Николай потерял маму и папу. Родители оставили ему богатое наследство. Парень решил отдать деньги нуждающимся. Николай был добр к людям и постоянно им помогал.

Например, однажды он оставил мешок с золотом под дверью одной семьи. Супруги имели трех дочерей, но никак не могли выдать их замуж. Поскольку у девушек не было приданого. После помощи Николая они смогли найти достойных мужчин.

Николай Чудотворец / Фото "Украина невероятная"

Люди любили и уважали Святого. Поэтому Николая назначили на должность епископа в городе Мира. Он был добрым и сострадательным человеком, настоящим другом для прихожан.

История утверждает, что Николай помогал людям даже после смерти. Однажды он остановил голод в своем городе. Святой предстал перед капитаном корабля, на котором была кукуруза, и сказал мужчине оставить зерновую культуру в порту.

Что нельзя делать на День Святого Николая

Запрещено злословить и ссориться.

Не стоит заниматься домашними делами: шить, готовить, гладить, стирать и убирать.

Нельзя есть мясные и молочные продукты. Ведь идет Рождественский пост.

Запрещено употреблять алкоголь.

Что следует делать на День Святого Николая