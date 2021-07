Студия EMI Records тогда выпустила первый сингл группы Queen под названием Keep yourself alive. Впрочем, первый альбом группы широкого внимания публики к себе не привлек.

Да и дебютный сингл продавался плохо. Впрочем, спустя годы, в 2008, журнал The Rolling Stone поместил песню на 31-ю строчку в списке "100 лучших песен под гитару всех времен".

Сама группа была создана в 1971 году. И с этого момента до самой смерти Меркьюри в 1991 – состав группы оставался неизменным:

Фредди Меркьюри;

Брайан Мэй;

Роджер Тейлор;

Джон Дикон.



Группа Queen / Фото Mirrorprix

В чем смысл "Богемской рапсодии"

Крупный международный успех пришел к группе с альбомом A Night at the Opera в 1975 году. Именно на нем присутствует песня Bohemian Rhapsody ( "Богемская рапсодия"). Юноша по имени Фаррух Бульсара, уроженец Занзибара, впоследствии придумал себе сценический псевдоним Фредди Меркьюри. С самого начала существования группы Queen он побуждал других участников к различным экспериментам.

Так произошло и с песней "Богемская рапсодия". Она была самой дорогой в истории звукозаписи на тот момент:

на нее ушло 3 недели репетиций всей группы;

более 3 недель записи;

и монтаж в 5 различных студиях.

А использование новейших технологий для видео на песню, сделало его первым "настоящим" клипом в истории. Кроме того, существует много версий относительно того, о чем поется в "Богемскоой рапсодии". Кто-то видит в ней историю молодого человека, который случайно убил кого-то и, подобно Фаусту, продал свою душу дьяволу.

Смотрите клип к песне "Bohemian Rhapsody" от группы Queen: видео

Некоторые из музыкальных журналистов отмечает в песне аллюзию на роман Альбера Камю "Посторонний", в котором молодой человек признается в импульсивном убийстве и испытывает прозрение, прежде чем его казнят

"Это одна из тех песен, которые несут ощущение фантазии. Я думаю, люди должны просто слушать ее, думать о ней, а потом принять решение, что именно она им говорит. Bohemian Rhapsody не упала с чистого неба. Я провел некоторое исследование, хотя это и была скрытая ирония и пародийная опера. Почему бы и нет?", – о содержании песни говорил сам Фредди Меркьюри

Жизнь и отношения Фредди

В 1970-х у Фредди Меркьюри были длительные отношения с девушкой по имени Мэри Остин. Впрочем, пара распалась после того, как Фредди признался любимой в бисексуальности. Несмотря на это, до конца жизни Остин и Меркьюри оставались близкими друзьями. Остин исполняла обязанности администратора.



Фредди Меркьюри Мэри Остин / Фото The stonewall

Кроме того, Фредди стал крестным отцом ее сына. И именно Мэри музыкант посвятил одну из своих чувственные песни Love Of My Life. Окончательно свои имена в историю рока группа вписала после выхода песен We Will Rock You и We Are the Champions в 1977 году. В вокальной партии We Are The Champions очень высокие ноты. Поэтому, на концертах Фредди Меркьюри часто отдавал тяжелые кусочки барабанщику Роджеру Тейлору с высоким голосом. А песня We Will Rock You стала основным элементом спортивных событий во всем мире как гимн стадиона, из-за ее простого ритма.

Хит для кота и известие о болезни

Сам Фредди очень любил животных, особенно кошек. В его доме всегда жили пушистые питомцы. Когда кто-то из них умирал, Меркьюри плакал, так как он считал кошек членами своей семьи.

В конце своей жизни он написал песню Delilah, которую посвятил своей любимой кошке. Последним хитом, который вышел при жизни Фредди Меркьюри стала песня The Show Must Go On. Песню записали в 1990 году. В 1991 году Меркьюри подтвердил публично, что болен СПИДом. В том же году он и умер. Поэтому он никогда не исполнял эту песню вживую на сцене.

Что было после смерти солиста

После смерти Меркьюри, группа почти прекратил свою деятельность. В 1997 году бас-гитарист Джон Дикон вообще ушел из шоу-бизнеса. А Брайан Мэй и Роджер Тейлор продолжили историю группы под названием Queen+. Где вместо солистов выступали известные певцы. Сначала это был Пол Роджерс. Сейчас песни в Queen исполняет Адам Ламберт.