Стриминговая платформа Netflix загремела в громкий скандал. На сервисе опубликовали французский фильм "Милашки", в котором 11-летние девочки откровенно танцуют и надевают провокационные наряды. Реакция сети не задержалась.

Что известно о фильме "Милашки"

Французская лента "Милашки" таки вышла на малый экран. 9 сентября лента появилась на стриминговой платформе Netflix и открыта для просмотра подписчикам сервиса с возрастными ограничениями 18+.

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По сюжету, 11-летняя девочка Эми воспитывается в мусульманской семье. Школьница решает записаться в группу танцовщиц тверка, где вместе со сверстниками изучает зажигательные па.

Официальный трейлер и постер к фильму "Милашки" просто шокировал сеть. Лента, которая одержала победу на международном кинофестивале Sundance, показывает детей сексуальными и, по мнению пользователей сети, побуждает к педофилии.

Постеры к фильму "Милашки" / Фото Hollywood Unlocked

Реакция сети

После опубликованных кадров в сети вспыхнул громкий скандал. Люди заявляли, что Netflix распространяет детскую порнографию, а школьницы в 11 лет не должны участвовать в съемках, примеряя такие откровенные наряды и позы. После обсуждения люди взялись за действия: в сети создали петицию с требованием запретить показ "Милашек" и удалить фильм со стриминговой платформы. Такую инициативу поддержали более 80 тысяч пользователей сети.

Даже шквал критики не остановил премьеру ленты. Поэтому в сети призывают отказаться от подписки Netflix и приобщиться к бойкоту под хэштегом #CancelNetflix. Чтобы убедить людей, которые не видели ленту, киноманы распространяют ролик, в котором показаны скандальные кадры с участием детей. И миллионы киноманов убеждены: такими школьницы не должны появляться на экранах.

Внимание! Видео 18+

Netflix just released the controversial 'Cuties' and it's worse than you could imagine. Make no mistake: Netflix is at the forefront of sexualizing children and normalizing pedophilia! pic.twitter.com/emiMzk8w1z — ????? ??? (@GhostJim4) September 9, 2020

Как в Netflix прокомментировали скандал

Стриминговая платформа извинилась за "несоответствующие иллюстрации и обиды". Представители Netflix также изменили описание к ленте "Милашки", забрав фрагменты, 11-летняя Эмми "начинает открывать для себя свою женственность". Однако удалять фильм с сервиса не спешат.

"Милашки" – социальный комментарий против сексуализации несовершеннолетних детей. Это отмеченный наградами фильм и мощная история о давлении на молодых девушек, с которым они сталкиваются в соцсетях и обществе в целом. И мы призываем всех, кому небезразличны эти важные вопросы, посмотреть этот фильм", – заявили представители компании, передает журнал People.