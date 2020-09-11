Герцоги Сассекские подписали многолетний контракт с Netflix и Disney. И с тех пор всех поклонников пары интересовало, появится ли бывшая актриса Меган Маркл на большом экране. Ответ на этот вопрос дали представители стриминговой компании Netflix.

В комментарии The New York Times генеральный директор Netflix Рид Хастингс заявил, что контракт с принцем Гарри и Меган Маркл действительно подписан. Однако в документе идет речь только о создании герцогами Сассекскими контента для детей. В частности, познавательных документальных лент. Соглашение не предусматривает появление Меган Маркл в роли актрисы, поэтому этого не произойдет.

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Кроме этого, Род Хастингс признался, что это было условием знаменитой пары. Принц Гарри и Меган Маркл перед подписанием контракта с Netflix обусловили все вопросы и согласились только продюсировать ленты. А вот о каких фильмах идет речь – представитель стриминговой компании решил не говорить.

Они умны. Они выбирали среди лучших компаний по всему миру, и я думаю, что мы пришли к наилучшему решению. Мы сделаем с ними много проектов. Думаю, в следующем году это будет лучший контент,

– поделился Род Хастингс.

Представитель стриминговой платформы подчеркнул, что фильмы принца Гарри и Меган Маркл будут выходить только на Netflix. А вот информацию о гонорарах герцогов Сассекских Род Хастингс решил замалчивать.

Что известно о работе герцогов Сассекских в кино

Еще в августе 2019 года, задолго до объявления герцогов Сассекских о сложении королевских обязанностей, пара начала переговоры с компанией Disney. По контракту, Меган Маркл участвует в озвучивании мультфильмов и документальных лент компании, получая за это гонорары. Все деньги герцоги Сассекские решили передавать на благотворительность. Сейчас в онлайн-прокат вышел первый фильм "Слоны", к созданию которого присоединилась Меган Маркл.

Кроме этого, знаменитая американка будет активно работать на Netflix. Меган Маркл станет ведущей реалити-шоу I Do, Redo. Герцогиня Сассекская будет давать советы парам о семейной жизни. Также американка уже рассматривает возможное сотрудничество с Marvel, однако пока этот процесс находится на стадии переговоров. За это сотрудничество герцоги Сассекском намерены получать прибыль.

В то же время принц Гарри также будет в документальных лентах. Однако это для внука Елизаветы II более благотворительное дело: британец снялся в фильмах в качестве приглашенного гостя.