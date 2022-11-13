Обладательницам этих имен следует быть осторожными: 3 женских имени, которые преследуют неудачи

Каждое имя несет в себе сакральное значение, но не каждое из них запрограммировано на удачу и безоговорочное счастье. Женщинам с именами Ада, Кира и Варвара придется столкнуться с многими проблемами в жизни и пройти множество сложностей на жизненном пути.

24 канал выяснил, какие женские имена буквально притягивают несчастья и неудачи. Женщинам, которых назвали этими именами, придется много работать и постоянно сталкиваться с проблемами.

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Ада – "украшение"

Несмотря на красивое имя, девушки с именем Ада редко бывают популярны у противоположного пола. Ады привыкли делать все сами и быстро зарабатывают репутацию недостижимых, стойких и бессердечных женщин.

Из-за их чрезмерной самостоятельности многие боятся женщин с именем Ада – мужчины не чувствуют себя достаточно уверенно вместе с ними, а женщины боятся их власти и статуса. Ады часто остаются наедине с собой, что делает их нелюдимыми и даже черствыми.

Женщины с несчастливыми именами / Фото Unsplash

Кира – "луч света"

Киры, светлые и искренние девушки, по своей натуре очень доверчивы и нежны, поэтому кто-нибудь сможет оскорбить их нежную душу. Киры часто становятся жертвами мошенников или воришек, что сильно подрывает их настроение и усиливает чувство заброшенности.

Кирам трудно найти себе как достойную работу, так и достойную вторую половинку – они постоянно заводят дела с токсичными партнерами и редко могут сами их покинуть.

Женщины с несчастливыми именами / Фото Unsplash

Варвара – "чужеземка, дикарка"

Красивое и красноречивое имя говорит за Варвару – девушке с таким именем очень сложно найти свое место в жизни. Имеющие такое имя часто чувствуют синдром самозванца и редко могут доверять людям.

Так как Варварам приходится сталкиваться со многими проблемами в жизни, они редко могут сблизиться с кем-то и редко имеют настоящих друзей. Варвары также очень упрямы и не могут согласиться с кем-то, что часто препятствует их успехам в карьере.

Женщины с несчастливыми именами / Фото Unsplash