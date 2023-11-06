6 необычных женских имен, которые привлекают всех

У людей, ценящих креатив, он проявляется почти во всем. И даже в таком вопросе как выбор имени для детей.

Необычные имена звучат небанально и этим привлекают других. Здесь важно, чтобы они органично сочетались с фамилией и отчеством. Подборку редко используемых имен для девочек – собрал 24 Канал.

Красота 5 древних украинских имен для девочек, которые забыли

Необычные имена для девочек: что означают

Лилея считается одной из форм имени Лилия. А оно в свою очередь является вариантом еврейского имени Лилит. Из иврита имеет значение "ночная тишина" или просто "ночная".

Евангелина – особое и благородное женское имя. Оно библейское: когда его слышишь, то сразу появляются ассоциации с Евангелием. Оно переводится на украинский как "благое" или "хорошее известие".

Квитана – красивое имя, вероятно, образовавшееся от славян. Очень часто еще говорят – Квита. Имеет такое же значение как звучание и символизирует красоту и цветение.

Орина – это народная форма имени Ирина. Оно берет начало еще из Древней Греции и означает "мир", "спокойствие".

Лина имеет разные варианты возникновения. По одной из них, имя имеет древнегреческие корни от мужского имени Лин. Так звали основателя города Линоса, который был сыном бога Аполлона. Через некоторое время образовалась женская форма – Лина.

Другие говорят, что имя Лина появилось от латинского слова "сирена". Так древние римляне называли красиво поющих птиц.

Майя тоже можно услышать не слишком часто. Некоторые специалисты считают, что это древнегреческое имя, поскольку так звали богиню, мать Гермеса. Имеет перевод "матушка", "кормилица", "богиня плодородия". Другие говорят, что оно происходит от латыни и переводится как "рожденная в мае". В Риме оно сразу ассоциировалось с покровительницей плодородной земли – богиней Майей.