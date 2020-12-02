На прошлой неделе известного фотографа Александра Ктиторчука арестовали за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Он снимал и звезд украинского шоу-бизнеса. Актриса Ольга Сумская не появлялась в его объективе, потому что художник сразу показался ей подозрительным.

56-летнего киевского фотографа Александра Ктиторчука арестовали 26 ноября. Его подозревают в развращении и изнасиловании несовершеннолетних и создании порнографии с участием детей. Фигура Ктиторчука известна многим отечественным звездам, среди них актриса театра и кино Ольга Сумская. Для программы "Зірковий шлях" она рассказала, почему отказалась от сотрудничества с известным в шоу-бизнесе фотографом.

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Ольга Сумская о скандального фотографа Александра Ктиторчука

С художником работали Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, Светлана Вольнова и множество других знаменитостей. 54-летняя Ольга Сумская также могла оказаться среди его звездных моделей, однако не решилась на сотрудничество.

Артистка объяснила, что сразу заметила нездоровое увлечение Ктиторчука обнаженным женским телом. Она замечала, что клиентками фотографа становятся не только звезды, но и несовершеннолетние девушки, что показалось актрисе подозрительным.

Он фотографировал многих наших звезд обнаженных. Но я как-то не осмелилась и Слава Богу. Но я еще тогда отметила, что он неравнодушен к обнаженному формату. Я видела, что у него снимаются юные девушки и еще тогда подумала, как же они соглашаются,

– рассказала Ольга Сумская.

Арест Александра Ктиторчука и подозрение в изнасиловании несовершеннолетних шокировали актрису. Она откровенно смущена тем, что один из самых известных фотографов страны не только фотографировал детей ню, но и снимал эротические видео с их участием.

"Он снимал порно с несовершеннолетними детьми. Я не знаю нюансов, но в голове не укладывается просто", – высказалась Ольга Сумская.



Фотограф Александр Ктиторчук / Фото Instagram / @ktitorchuk

Добавим, по информации правоохранителей, с 2016 года подозреваемый "совершал насилие в отношении несовершеннолетних и малолетних детей" в переоборудованном микроавтобусе Mercedes Vito и съемной квартире-фотостудии. Александру Ктиторчуку суд избрал меру пресечения – содержание под стражей в течение двух месяцев без права залога.