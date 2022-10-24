Не готовы к семье: астролог назвал мужчин, которые поздно женятся

Некоторые мужчины совсем не готовы к браку даже в 30 или 40 лет. Им постоянно хочется праздники и компании с друзьями, но никак не семьи, жены и детей. В своей жизни позже женятся Стрельцы, Раки и Близнецы.

Для некоторых мужчин свадьба – это большой стресс, поэтому они делают все для того, чтобы оттянуть этот процесс, пишет 24 канал .

Читайте также Их все любят: астролог назвал самые добрые знаки Зодиака

Стрельцы

Стрельцы поздно женятся, потому что не хотят, чтобы в молодом возрасте у него отнимали свободу. Штамп в паспорте этим мужчинам кажется огромной клеткой. Большинство Стрельцов живут в гражданском браке, и только спустя много лет совместной жизни решаются вступить в брак.

Раки

Раки обожают холостяцкую жизнь, поэтому не спешат узаконить свои отношения с любимой девушкой. К бракосочетанию мужчины обращаются только тогда, когда хотят завести ребенка. Другие же мужчины боятся одиночества, поэтому решаются на такой важный шаг в жизни, но не быстрее чем в 35 лет.

Близнецы

Близнецы не хочу жениться, потому что часто чувствуют, что не взрослы до такого серьезного шага. Они часто задумывают для себя возраст, когда смогут создать семью. У Близнецов этот возраст составляет 35-37 лет.