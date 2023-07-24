Какие имена выбирали детям во Львовской области: вы еще таких не слышали
Источник:"Твой город"
Во Львовской области у людей есть свои вкусы и предпочтения. Есть такие имена, которые родителям нравятся больше всего.
Кто выбирает имя ребенку по звучанию, кто - следуя семейным традициям, а некоторые - ищут экзотические имена везде, где могут. Интересно, а какие имена предпочитают жители Львовской области.
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Как называли детей во Львовской области
В 2023 году родители чаще всего выбирали для мальчиков такие имена как Артем и Матфей. А девочек в основном называли Вероника и Анастасия.
Некоторые родители не особенно любят экспериментировать и усложнять себе жизнь. Они останавливаются на традиционных именах. В частности, в первом полугодии 2023 во время регистрации рождения во Львовской области выбор был следующим:
- для мальчиков – Артур, Даниил, Давид, Максим, Марк, Роман, Владислав и Тимофей.
- для девочек – Эмилия, Анна, Виктория, Ева, София, Милана, Алина и Мария.
Но не все согласны с традиционными именами. Для некоторых – это не интересно и банально, поэтому выбирает что-то более уникальное. Речь идет о редких именах, которые выбирают обычно в браках с иностранцами:
- Использовали имена иноязычного происхождения. В частности, для ребят – Моисей, Шимон, Дамиан, Савелий. Другими редкими именами были Яромир, Левко, Всеволод, Устим, Наум и Богуслав.
- В именах для девочек также фантазия трудилась на все 100%. Поэтому некоторые родители называли своих детей так: Адель, Дорофея, Мелисса, Селена, Моника, Рута, Грета, Леля, Филомена, Малика.