Какие имена выбирали детям во Львовской области: вы еще таких не слышали

Во Львовской области у людей есть свои вкусы и предпочтения. Есть такие имена, которые родителям нравятся больше всего.

Кто выбирает имя ребенку по звучанию, кто - следуя семейным традициям, а некоторые - ищут экзотические имена везде, где могут. Интересно, а какие имена предпочитают жители Львовской области.

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Как называли детей во Львовской области

В 2023 году родители чаще всего выбирали для мальчиков такие имена как Артем и Матфей. А девочек в основном называли Вероника и Анастасия.

Некоторые родители не особенно любят экспериментировать и усложнять себе жизнь. Они останавливаются на традиционных именах. В частности, в первом полугодии 2023 во время регистрации рождения во Львовской области выбор был следующим:

для мальчиков – Артур, Даниил, Давид, Максим, Марк, Роман, Владислав и Тимофей.

– Артур, Даниил, Давид, Максим, Марк, Роман, Владислав и Тимофей. для девочек – Эмилия, Анна, Виктория, Ева, София, Милана, Алина и Мария.

Но не все согласны с традиционными именами. Для некоторых – это не интересно и банально, поэтому выбирает что-то более уникальное. Речь идет о редких именах, которые выбирают обычно в браках с иностранцами: