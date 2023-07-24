Какие имена выбирали детям во Львовской области: вы еще таких не слышали

24 июля 2023, 10:10
Читати новину українською

Источник:

"Твой город"

Во Львовской области у людей есть свои вкусы и предпочтения. Есть такие имена, которые родителям нравятся больше всего.

Кто выбирает имя ребенку по звучанию, кто - следуя семейным традициям, а некоторые - ищут экзотические имена везде, где могут. Интересно, а какие имена предпочитают жители Львовской области.

Интересно Какого происхождения имя Ольга: подробности о значении

Как называли детей во Львовской области

В 2023 году родители чаще всего выбирали для мальчиков такие имена как Артем и Матфей. А девочек в основном называли Вероника и Анастасия.

Некоторые родители не особенно любят экспериментировать и усложнять себе жизнь. Они останавливаются на традиционных именах. В частности, в первом полугодии 2023 во время регистрации рождения во Львовской области выбор был следующим:

  • для мальчиков – Артур, Даниил, Давид, Максим, Марк, Роман, Владислав и Тимофей.
  • для девочек – Эмилия, Анна, Виктория, Ева, София, Милана, Алина и Мария.

Но не все согласны с традиционными именами. Для некоторых – это не интересно и банально, поэтому выбирает что-то более уникальное. Речь идет о редких именах, которые выбирают обычно в браках с иностранцами:

  • Использовали имена иноязычного происхождения. В частности, для ребят – Моисей, Шимон, Дамиан, Савелий. Другими редкими именами были Яромир, Левко, Всеволод, Устим, Наум и Богуслав.
  • В именах для девочек также фантазия трудилась на все 100%. Поэтому некоторые родители называли своих детей так: Адель, Дорофея, Мелисса, Селена, Моника, Рута, Грета, Леля, Филомена, Малика.
Автор: Вікторія Козар