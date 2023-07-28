Какие имена выбирали для младенцев в Ивано-Франковской области

Выбор имени для ребенка зависит от разных факторов, и это индивидуальный процесс для каждой семьи.

Выбор имени для ребенка – личное решение родителей. Учтите, что имя будет сопровождать ребенка в течение всей его жизни, поэтому следует обдуманно подходить к этому процессу. Узнайте, какие называли детей в Ивано-Франковской области в первой половине 2023 года.

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Имена для детей в Ивано-Франковской области 2023

Некоторые родители считают, что имя малыша должно иметь гармоничное звучание или хорошее сочетание с фамилией. И это абсолютно нормально, ведь у каждого свой вкус. Вот к примеру, в первой половине 2023 года жители Ивано-Франковской области называли детей так:

девочек больше всего называли Милана, София и Дарья.

больше всего называли Милана, София и Дарья. мальчиков в этом году будет много с именем Михаил, Максим, Марк, Александр и Олесь.

Не все родители любят традиционность и привычность. Некоторые родители учитывают популярность имен, опираясь на модные тенденции. Это всегда интересно и небанально. Таким образом, они пытаются подчеркнуть индивидуальность младенца.

К примеру, девочки преимущественно получали такие редкие имена, как Эйлин, Нелли, Аврора, Василиса, Лея и Луна.

преимущественно получали такие редкие имена, как Эйлин, Нелли, Аврора, Василиса, Лея и Луна. В то же время мальчикам подобрали такие необычные имена: Есфирь, Уильям, Итан, Радим и Егор.

Напомним, что в 2022 году ситуация выглядела по-другому. В частности, новорожденных девушек в Ивано-Франковске называли Моникой, Авророй, Варварой, Афиной, Николью, Неонилой, Элианной, Маей, Розалией, Милой, Эллой, Моникой, Розмари, Даниэлой, Ренатой, Афродитой, Изабеллой.

В то время как юных иванофранковцев в прошлом году называли Фадием, Робертом, Оливером, Августином, Даном, Архипом, Зореславом, Есенией, Ибрагимом, Златославом, Теоной, Родионом, Маркусом, Лукасом, Веремием, Буланом, Энеем и Иорданом.