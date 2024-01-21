Их редко услышишь: 8 необычных имен для мальчиков и девушек

Имя должно гармонично сочетаться с фамилией и отчеством. Поэтому люди, которые ждут ребенка, часто перебирают множество вариантов, пока не сойдутся на одном.

Помочь с выбором может 24 Канал. Мы ведь сделали подборку невероятных мужских и женских имен, о которых вы могли не знать.

Кстати говоря 10 мужских и женских имен, излучающих мощную энергетику и силу

Имена для девочек

Имя Николь пришло к нам из Франции. Оно означает "победительница народов". Имя также ассоциируется с древнегреческой мифологией, ведь Ника – это богиня победы.

Имя Медина имеет арабские корни. Он переводится как "священный город", "город пророка". Ведь именно в городе Медина в Саудовской Аравии похоронен пророк Мухаммед, которого очень уважают мусульмане.

Имя Сабрина также арабского происхождения. Трактуется как "терпеливая" или "непокоренная". Это имя можно услышать в разных странах мира, однако в Украине – нечасто.

Имя Камелия имеет английское происхождение. Считается, что оно произошло от таких имен, как Амелия и Камила. Интересно, что в латинском языке есть слово "camella", которое переводится как "кубок", "чаша".

Подборка красивых мужских и женских имен / Фото Canva

Имена для мальчиков

Именем Святогор когда-то назывался богатырь, который, в частности, упоминается в славянской мифологии. Несмотря на невероятную силу, мужчина провел жизнь наедине.

Имя Маркиан появилось от латинского имени Martianus или Marcin. Оно имеет значение "посвящённый Марсу", "принадлежащий Марсу".

Имя Харитон возникло в Древней Греции. Оно означает "милосердный", "доброжелательный", "дорогой", "достойный любви". В Киевскую Русь имя пришло вместе с христианством. Его часто можно услышать в США, Молдове и Румынии.

Имя Захар – это одна из форм имени Захарий. Оно имеет древнееврейское происхождение и переводится как "Господь вспомнил", "Божья память", "помнящий Господа".