5 древних украинских имен для девочек, которые забыли

В последние годы все больше родителей называют своих детей красивыми украинскими именами. Такая традиция помогает возрождать нашу национальную идентичность и традиции.

Однако существуют имена, которые считаются давно забытыми. Некоторые из них поражают своей благозвучностью и оригинальностью. О древних украинских именах для девочек расскажет 24 Канал.

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Давно забыты украинские имена

Зореслава – славянское женское имя, образовавшееся от мужского – Зореслав. Оно происходит от двух слов "звезда" и "слава". А также означает ту, которая "озарена славой", "славящая звезду" и "прославленная звездой".

Есения имеет старославянские корни. Есть несколько теорий происхождения этого имени. По одной из них, им называли девочек, рожденных весной. Считается, что такие дети были долгожданными в семье, и родители наконец-то смогли получить подарок от жизни.

Любава происходит от старославянского слова "любить". Может переводиться как "любящая", "любящая" или, наоборот, наделенная этим качеством, то есть "любимая".



Хорошие украинские имена / Фото Pixabay

Забава – редкое, но довольно благозвучное женское имя, берущее свое начало из славянской культуры. Имеет несколько значений: "наслаждение", "утешение", "веселье". Наиболее популярно это имя было в Киевской Руси в период язычества.

Звенислава (Звонка) состоит из двух частей: колокол (звонит) и слава. В Древней Руси считалось, что Дзвенислава – это имя ангела-хранителя, который всю жизнь будет оберегать человека. В его значении есть много древних корней и источников, которые сегодня безвозвратно утеряны.

Автор: Мария Примич