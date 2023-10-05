Как назвать девочку в 2024 году: 6 хороших имен

Преимущественно родители, которые ищут имя для младенца, интересуются их значением и происхождением. Это абсолютно нормальная практика, потому что хочется знать, что значит каждое из них.

Каждое имя имеет свою уникальность и смысл. Здесь все зависит от персональных вкусов потенциальных родителей. 24 Канал собрал несколько имен для девочек, которые поразят вас своим звучанием.

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Как назвать девочку: список и значение

Агата не так часто услышишь, как Мария и Кристина. Возникло в Древней Греции от имени Aγaθη. На украинский переводят как "добрая", "хорошая". Агата считается христианским именем.

Божена – очень хорошее имя, доставшееся нам от предков-славян. Имеет значение "божья", "благословенная", "одаренная Богом". Оно не так сильно распространено в Украине, поэтому если любите оригинальность, можете назвать так свою дочь.

Владислава – это также удельно украинское имя. Имеет 2 части: "власть" – значит "иметь", а "слава" – "популярность". Поэтому имеем значение "обладающая славой".

Дина – до сих пор экзотическое имя с арабскими корнями. Первое упоминание о нем было еще в Ветхом Завете. Означает "возмездие", "справедливость". Некоторые считают, что оно появилось от мужского имени "Дин" со значением "вера", "религия".

Изабелла звучит красиво. Берет начало от еврейского имени Иезавель, которое трактуется как "та, что почитает Бога". Другие исследователи говорят, что оно испанского происхождения со значением "красотка".

Майя имеет две версии происхождения. С греческого трактуют как "богиня, мать Гермеса". А вот в индийской мифологии имя имеет значение "прародительница всего живого, Вселенной".