5 женских имен, считающихся самыми сексуальными: вы их хорошо знаете
Каждое имя имеет определенную энергетику: некоторые из них отличаются страстностью и сексуальностью. Определенное сочетание звуков в имени вызывает сильные эмоции у окружающих.
Сексуальные имена звучат очень мягко и мелодично. Некоторые даже используют уменьшительно-ласкательные формы, чтобы звучание не было грубым. 24 Канал подскажет вам самые страстные имена для женщин.
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Самые сексуальные женские имена: список
Анжелика – женское имя, которое происходит от латинского слова "angelicus", то есть "ангельский". Оно популярно во многих европейских странах. В обиходе часто используют краткую версию – Лика.
Жанна – имя, образовавшееся в древнем Израиле. Оно производно от имени Иоанн, что переводится как "помилованный Богом", "Божья милость" или "Божья благодать". Во Франции Иоанна переработали на Жана, а потом появилась женская форма этого имени – Жанна.
Лилия – сформировалось от названия одноименного цветка. Его трактуют как "девушка, похожая на цветок лилии". По другой версии, это имя произошло от еврейского Лилит, что означает "ночная тишина".
Алла – имеет 2 версии происхождения. По первой, Алла – готское имя, что в переводе "яркая", "непобедимая", "все умеет". А второй вариант предполагает, что это древнегреческое имя со значением "воскресения".
Ксения – древнее женское имя, образованное от греческого слова "xenos", означающее "гость" или "иностранец". В греческой мифологии существовала богиня гостеприимства под именем Ксения, принимавшая путников и обеспечивающая их защиту.