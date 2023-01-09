Трудно находят вторую половинку: назвали 3 самых одиноких знака зодиака

Люди, родившиеся под знаками звезд Тельцов, Дев и Водолеев, имеют некие сложности с поиском своей второй половинки – представителям этих знаков зодиака трудно создать крепкие отношения, поэтому многие из них выбирают путь отшельников.

Тельцы, Водолеи и Девы часто бывают очень нелюдимыми и не спешить обустраивать личную жизнь. 24 Канал.

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Телец

Снобство этого знака зодиака не позволяет заводить отношения с людьми, которые, по мнению Тельцев, хуже их. Это не только развивает многие конфликты, но и может оставить Тельцов одинокими очень надолго.

Дело в том, что Тельцы очень долго ищут партнера, который будет "дотягивать" до их уровня – потенциальная вторая половинка для Тельцов должна быть умной и интересной, иначе Тельцы быстро разочаруются и покинут ее. Запросы Тельцов могут оскорбить многих из их окружения и оставить представителей этого знака зодиака в одиночестве.

Гороскоп для Тельцов

Девы

Родившиеся под знаком Дев сильно держатся за прошлое – этому знаку зодиака присуще однолюбие, которое может испортить Девам жизни. Этот знак зодиака тяжело забывает первую любовь и первый опыт разбитого сердца, поэтому не спешит искать новые отношения, чтобы не причинить боли.

Девы часто не готовы к серьезным отношениям, однако часто "отвлекаются" на быстротечные интрижки, чтобы хоть как-то развлечь себя. Чтобы завоевать Дев, нужно много усилий – получить их доверие и любовь очень сложно, поэтому Девы – одни из самых одиноких знаков.

Гороскоп для Дев

Водолей

Родившиеся под знаком Водолея привыкли быть самостоятельными и не привязываться к людям – представители этого знака не гонятся за отношениями, не считая их приоритетной составляющей жизни. Свободолюбие этого знака зодиака помогает не думать об отсутствии второй половинки, а всевозможные хобби постоянно отвлекают от пустоты в сердце.

Но когда Водолеи влюбляются, все переворачивается с ног на голову, и они не могут ни о чем думать, кроме своей любви. Эти мысли угнетают Водолея, а если он получил отказ, могут спровоцировать депрессию и абсолютную нелюдимость. Водолеи с разбитым сердцем становятся очень продуктивными и творческими – однако и максимально несчастными.

Гороскоп для Водолеев