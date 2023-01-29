Никогда не прощают обид: наиболее мстительные знаки зодиака

Те, кто родился под знаками зодиака Тельцов, Стрельцов и Водолеев, тяжело забывают прошлые конфликты и часто вынашивают планы мести, помогающей восстановить им справедливость.

Представители этих знаков зодиака могут долго ждать идеального момента, чтобы отомстить обидчику. 24 Канал.

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Телец

Сдержанные и обычно спокойные Тельцы знают, что месть – блюдо, которое подают холодным. Представители этого знака зодиака могут ждать годами, однако реализуют выверенный и обдуманный план мести.

Особенно Тельцы не терпят, когда оскорбляют их близких и родных – родившиеся под этим знаком зодиака не будут вступать в прямую конфронтацию, однако ни за что не откажутся от того, чтобы обидчики получили по заслугам.

Гороскоп для Тельцов

Стрелец

Зажигательные Стрельцы не привыкли к оскорблениям, на которые нет ответа – этот знак зодиака может искусно спланировать изысканную месть, которая утешит Стрельцов и сможет поднять их авторитет в глазах других.

Стрельцы дают знать обидчику, что оскорбление не забыто, а за неприятные ситуации нужно отвечать – представители этого знака зодиака тяжело переживают конфликты, поэтому часто полностью отдаются планировке красивой мести.

Гороскоп для Стрельцов

Водолей

Обычно дружеские и приятные Водолеи могут прятать в сердце серьезное оскорбление, на которое они якобы не обратили внимание. Когда Водолеи мстят, они обычно не используют силу – все неприятности своему обидчику они приносят словами.

Манипуляторы-Водолии в невинном разговоре могут заставить своего недоброжелателя извиняться, признавая свою вину, а впоследствии продолжить говорить, будто ничего не произошло. Водолеи быстро берут ситуацию в свои руки и мстят максимально быстро и без сожалений.

Гороскоп для Водолеев