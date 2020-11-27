Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, презентовала новую видеоработу. Певица поделилась с поклонниками чувственным видеороликом на новую песню Vibe.

Новый видеоролик уже представлен на ютубе и всех музыкальных платформах.

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В заметке под видеороликом отмечается, что это песня о глубоких и сильных чувствах, которые охватывают все тело и бросают в водоворот ярких и страстных эмоций. Такие вибрации рождаются в момент слияния двух душ, окутанных непонятной энергией взаимной привязанности.

Новую песню Vibe Настя Каменских написала со своим мужем Потапом. Влюбленные супруги вложили в слова все эмоции, которые они испытывают.

Человек обладает невероятным даром – вибрациями, которые мы имеем. И каждый из нас может дарить друг другу энергетические посылы, словно месседжи. Песня называется Vibe, потому что она передает все те эмоции, которые я испытываю. В ней есть все глубинные ощущения, женские переживания. Это история невероятной любви. В каждом мгновении, в каждой ноте присутствуют сильные вибрации страсти и влечения. Хочу, чтобы слушатель погружался в них и почувствовал эту силу сполна,

- отметила певица.

В клипе Настя Каменская предстала в разнообразных образах. Знаменитость снялась в черном обтягивающем платье с глубоким вырезом, в дерзкой кожаной куртке с африканскими кудрями и в розовой шубе. Съемки проходили в ТРЦ Gulliver. Особого шарма видеоролику добавлял ночной город. В конце клипа, в котором говорилось об истории любви, появился Потап.

За первый час премьеры клип получил множество положительных отзывов. Некоторые фанаты увидели в новой видеоработе Насти Каменских отголосок прежнего дуэта с ее мужем.

"Очень напоминает старые песни с Потапом", "Очень красиво. Мурашки по коже", "Песня всем зайдет на 100%", "Шикарно, как всегда", "Просто невероятно", "Это шедевр. Замечательная работа", "Хочется под шум прибоя танцевать под эту песню вдвоем", – написали фанаты в комментариях.

Официальный видеоклип на песню Vibe: смотрите видео