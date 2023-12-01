Сняли в начале войны: Настя Каменских показала видео с испуганным Потапом
Источник:Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео с Потапом, которое сделала в начале полномасштабного вторжения России в Украину.
В начале великой войны Настя Каменских вместе с мужем и рэпером Алексеем Потапенком находились за границей, в Испании.
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Каменских обнародовала видео с начала войны
В этом видео Каменских на испанском языке сообщила о полномасштабном наступлении российских захватчиков в Украину. Это заявление прозвучало в эфире латиноамериканского шоу Primer Impacto, которое транслируется уже 30 лет на телевидении.
Украина сейчас борется за свободу и демократические права. Важно, чтобы правительства всех стран помогали и поддерживали нас. Пожалуйста, распространяйте правдивую информацию о том, что происходит в Украине через социальные сети, поскольку в некоторых странах доступ к информации ограничен!
– подтвердила артистка.
Сейчас Настя Каменских познакомилась с ведущим этой программы Тони Дандрадесом вживую и вспомнила этот эфир.
Именно с ним было одно из первых интервью, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, и я очень благодарна за предоставление площадки, чтобы рассказать об Украине. Это был очень тяжелый, но важный эфир. Большое спасибо за такую поддержку,
– написала артистка.
Где была Настя Каменских в начале войны
- Настя Каменских не скрывает, что уехала из Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Тогда артистка с мамой и мужем Потап отправилась на отдых в Испанию. Когда началась война, семья решила не возвращаться.
- В августе 2022 года певица вернулась в Украину. Она опубликовала фото из собственного сада, расположенного возле дома под Киевом. Звезда написала, что "самые сладкие яблоки только дома".
- Настя Каменских пробыла в Украине всего несколько недель. Она навестила маму, побывала в загородном доме, где до войны жила с Потапом, выступила для военных и дала несколько интервью. Тогда артистка снова уехала за границу, где давала концерты.
- В ноябре прошлого года артистка вернулась в Украину. Каменских отметила, что осень дома всегда была "особой, наполненной домашним теплом, семейными встречами и смехом".
- Впоследствии Каменских дала первое обширное интервью с начала великой войны телеведущей Маше Ефросининой. Она пыталась оправдать поступки Потапа во время полномасштабного вторжения. Однако зрители не поверили в искренность артистки.
- В октябре этого года звездных супругов Настю Каменских и Потапа заметили в аэропорту Варшавы. Пара летела в Барселону.