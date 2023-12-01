Сняли в начале войны: Настя Каменских показала видео с испуганным Потапом

Украинская певица Настя Каменских опубликовала видео с Потапом, которое сделала в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

В начале великой войны Настя Каменских вместе с мужем и рэпером Алексеем Потапенком находились за границей, в Испании.

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Каменских обнародовала видео с начала войны

В этом видео Каменских на испанском языке сообщила о полномасштабном наступлении российских захватчиков в Украину. Это заявление прозвучало в эфире латиноамериканского шоу Primer Impacto, которое транслируется уже 30 лет на телевидении.

Украина сейчас борется за свободу и демократические права. Важно, чтобы правительства всех стран помогали и поддерживали нас. Пожалуйста, распространяйте правдивую информацию о том, что происходит в Украине через социальные сети, поскольку в некоторых странах доступ к информации ограничен!

– подтвердила артистка.

Сейчас Настя Каменских познакомилась с ведущим этой программы Тони Дандрадесом вживую и вспомнила этот эфир.

Именно с ним было одно из первых интервью, когда началось полномасштабное вторжение в Украину, и я очень благодарна за предоставление площадки, чтобы рассказать об Украине. Это был очень тяжелый, но важный эфир. Большое спасибо за такую поддержку,

– написала артистка.

Где была Настя Каменских в начале войны