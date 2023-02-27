Легко и без слез: 5 лайфхаков, как нарезать лук

Лук – это полезное растение, которое является неизменным ингредиентом для многих блюд. Однако часто процесс нарезки лука превращается в настоящее испытание в прочность. О том, как сделать это без слез – читайте дальше.

Лук содержит в своем составе вещество, которое называется "лакриматор". При нарезании лакриматор испаряется и проникает в глаза человека, через что выделяются слезы, пишет 24 Канал.

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5 лайфхаков, как легко нарезать лук без слез

Интересно, что в переводе с латинского языка слово "лакриматор" означает слеза. Такое вещество раздражает слизистые глаз, что вызывает слезотечение. Поэтому рассмотрим действенные советы, которые помогут почистить лук без лишних эмоций.

Вода

Для того чтобы нарезать лук без слез, можно воспользоваться обычной водой. В этом случае существует два метода.

Для первого метода нужно погрузить нож в холодную воду. Это поможет снизить воздействие вещества на глаза. Во втором – поместить лук на несколько минут в воду. Можно использовать два способа одновременно, тогда риск, что нарезание вызовет слезотечение, снизится до минимума.



Вода поможет нарезать лук без слез / / Фото Canva

Лимон

Немногие знают, что лимон обладает способностью нейтрализовать специфические свойства лука. Именно в лимонной кислоте содержатся специальные вещества, которые могут защитить глаза от раздражения.

Для этого достаточно свежим лимоном смазать доску для нарезки и нож, который вы будете использовать.



Лимон поможет почистить лук без слез / / Фото Canva

Замораживание

Один из самых популярных лайфхаков, помогающий нарезать лук без лишних эмоций, есть замораживание. В таком случае следует положить лук в морозильную камеру на 15 – 20 минут.

Кроме того, также можно поместить в холодильник на несколько минут нож, которым будете нарезать лук. Подчеркнем, что нож лучше выбрать без зубцов. Это поможет облегчить процесс очистки лука.



Можно положить лук в холодильник для более легкой нарезки / / Фото Canva

Вытяжка

Чтобы лук не раздражал глаза, следует включить вытяжку. Она сможет рассеять пары, выделяемые из растения по всей комнате. Кроме того, нужно проветрить помещение: открыть окно, вентиляцию или дверь. Тогда концентрация жгучего вещества в воздухе снизится.

Свеча

Если вы не можете воспользоваться вытяжкой или создать легкое сквозняк, то стоит взять обычную свечу. Она способна устранить определенное количество паров лакриматора в воздухе. Для этого нужно поставить зажженную свечу у места, где вы нарезаете лук.



Способы, как нарезать лук без слез / / Фото Canva