Родившиеся под этими знаками зодиака всегда честны со своими близкими, друзьями и семьей. 24 Канал.

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Овен

Прямолинейность и чувство справедливости не позволяют Овнам говорить неправду – даже если истина не будет приятна собеседнику. Представители этого знака зодиака руководствуются принципом "Горькая правда лучше сладкой лжи".

Овны очень ценят доверие между близкими, поэтому не позволяют себе врать своим друзьям и любимым. Когда Овны чувствуют, что собеседник им лжет, они очень разочаровываются и часто могут даже разорвать дружеские или деловые отношения.

Гороскоп для Овнов

Стрелец

Стрельцы не овладели искусством лжи и чувствуют себя только лучше – они искренне скажут все, что они думают, в лицо и не будут устраивать интрижки за спинами у друзей или врагов.

Честность Стрельцов – одно из качеств, которые они очень ценят в себе и пытаются распространить в других сердцах. В отношениях Стрельцы всегда хотят прямолинейных обсуждений и проблем без недомолвок.

Гороскоп для Стрельцов

Девы

Основой здоровых дружеских и любовных отношений для Дев есть доверие. К сожалению, Девы часто могут обжигаться на лжи других, доверяя многим. И это не останавливает представителей этого знака зодиака – Девы продолжают верить в честность и справедливость.

В своей семье Девы не позволяют врать друг другу и строят взаимосвязи, основанные на полном доверии и искренности. Хотя правда может быть неприятной и ранить кого-то, Девы все равно изберут этот путь.

Гороскоп для Дев