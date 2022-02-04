Национальная опера Украины предлагает зрителям в феврале мировую и украинскую классику

Даже после завершения главных зимних праздников Национальная опера Украины продолжает радовать поклонников яркой и насыщенной событиями афишей. Здесь и премьеры, и обновления, и приглашенные гости, и текущий репертуар, который удовлетворит самого требовательного зрителя.

В первую декаду февраля поклонники оперы смогут послушать жемчужины классики: "Богему" Пуччини (4 февраля), "Мадам Баттерфляй" Пуччини (5 февраля) и "Риголетто" Верди (9 февраля).

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11 февраля – два одноактных спектакля. Опера "Моцарт и Сальери" Римского-Корсакова в исполнении Дмитрия Иванченко (Моцарт) и Тараса Штонди (Сальери) и балет "Широко закрытые глаза". Это третий показ спектакля, премьера которого состоялась 21 октября 2021 года на I Международном фестивале Ballet UA.

Спектакль бессюжетный: это несколько историй о любви, каждая из них имеет свой отдельный смысл, – рассказывает хореограф-постановщик балета Виктор Ищук, премьер балетной труппы Национальной оперы.

– Спектакль состоит из сольных, дуэтных и кордебалетных номеров, каждый из них перекликается друг с другом и связывает все истории в одну. Рассказать их меня вдохновил фильм Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами", ведь сложно сказать, о чем конкретно эта картина. Она концентрируется на человеческих взаимоотношениях.



Анжелина Швачка в роли Кармен / Фото из архива 24 канала

Звездные выступления

16 февраля – в титульной партии оперы "Кармен" Бизе – одна из лучших Кармен Европы Анжелина Швачка. Кстати, это будет 201-й выход певицы в этой роли. А впоследствии любителей искусства ждет встреча с приглашенным солистом Олегом Злакоманом в операх "Флория Тоска" Пуччини (19 февраля) и "Норма" Беллини (25 февраля).

Балетная афиша февраля-2022

Накануне Дня влюбленных (13 февраля) самая романтичная и трагическая ода любви – балет Прокофьева "Ромео и Джульетта". Эта постановка Анатолия Шекеры 1991 года решением ЮНЕСКО в юбилейный год Сергея Прокофьева признана лучшей интерпретацией этого произведения и награждена медалью.

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"Вечера на хуторе близ Диканьки" на сцене Национальной оперы / Фото opera.com.ua

22 февраля – второй показ обновленного балета "Вечера на хуторе близ Диканьки" Станковича. Первый с большим успехом состоялся 30 января 2022 года. Как отметили критики, это один из лучших балетов, в котором сочетаются глубокие знания фольклора и классического танца, колоритный спектакль богат народными обычаями и юмором.