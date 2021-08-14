Национальная опера Украины начинает сезон: что в программе и какие карантинные ограничения

18 августа главный оперный театр страны начнет свой 154-й театральный сезон. Звезды оперы и балета подарят зрителям невероятные классические произведения.

Две заключительные недели лета-2021 станут настоящим праздником для поклонников высокого искусства – Национальная опера подарит зрителям яркие классические произведения в исполнении звезд оперы и балета.

От первого лица Анатолий Соловьяненко: в Национальной опере я всегда буду стоять на страже прекрасного!

Национальная опера Украины: афиша августа

18 августа – опера-классика "Наталка Полтавка" Лысенко

– опера-классика "Наталка Полтавка" Лысенко 19 августа – балет "Лесная песня" Скорульского

– балет "Лесная песня" Скорульского 20 августа – два одноактных спектакля – опера "Служанка-госпожа" Перголези и балет "Шехеразада"

– два одноактных спектакля – опера "Служанка-госпожа" Перголези и балет "Шехеразада" 25 августа – героически-романтический балет "Грек Зорба" Теодоракиса

– героически-романтический балет "Грек Зорба" Теодоракиса 26 августа – опера "Мадам Баттерфляй" Пуччини

– опера "Мадам Баттерфляй" Пуччини 27 августа – изящный балет "Жизель" Адана

– изящный балет "Жизель" Адана 29 августа – бриллиант мировой балетной классики "Лебединое озеро" Чайковского

– бриллиант мировой балетной классики "Лебединое озеро" Чайковского 31 августа – балет "Венский вальс"



Опера "Наталка Полтавка" / Фото Национальная опера

Кроме того, 23 августа на сцене Национальной оперы состоится большой праздничный концерт к 30-летию Независимости Украины для многочисленных зарубежных и отечественных гостей.

Планы на сезон

В целом творческий коллектив Национальной оперы Украины, несмотря на возможные карантинные ограничения, составил на 154-й сезон большие планы.

О ключевых событиях рассказал генеральный директор и художественный руководитель заведения Петр Чуприна:

29 сентября – к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра – планируем исполнение "Реквиема" Верди под руководством всемирно известного маэстро Рикардо Мути.

21 – 23 октября состоится Всеукраинский фестиваль балета.

24 октября – Заключительный концерт конкурса имени Евгении Мирошниченко.

29 октября – премьера мистической оперы легендарного французского композитора Жака Оффенбаха "Сказки Гофмана". Полномасштабная постановка этого произведения также запланирована на конец сезона с привлечением известного европейского режиссера Тони Палмера.

26 ноября будет представлена новая версия оперы "Травиата" Верди в постановке Анатолия Соловьяненко.

Также в планах – завершить балет "Красавица и чудовище", постановку которого незадолго до своей скоропостижной смерти начала Анико Рехвиашвили.



Опера "Мадам Баттерфляй" / Фото Национальная опера

Билеты и карантинные ограничения

Билеты в Национальную оперу будут поступать в продажу постепенно – за две недели до заявленной даты спектакля. Определенные ограничения во времени приобретения билетов введены исключительно для того, чтобы зрители не имели проблем с переносами спектаклей или возвратом билетов.

В Национальной опере во время спектаклей, в соответствии с действующими карантинными правилами, неизменными остаются следующие требования – обязательное соблюдение зрителями масочного режима и социальной дистанции, а также температурный скрининг при входе. В то же время, дарить цветы любимым артистам уже разрешено.