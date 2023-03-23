Начало Рамадана 2023 года: основные традиции и что нельзя делать

23 марта для мусульман начинается священный месяц – Рамадан, известный строгим постом. Православные верующие чтят память святой Василисы Коринфской, а в мире отмечают День метеоролога.

23 марта у мусульман наступает начало Рамадана – девятого из двенадцати месяцев в календаре. В этот период последователи ислама соблюдают строгий пост, воздерживаются от грехов и совершают больше добрых поступков, пишет 24 Канал.

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Рамадан 2023: когда длится, основные правила

Каждый год начало и конец Рамадана смещается на 11 дней. В 2023 году он начинается с восхода солнца 23 марта и длится ровно 30 дней до 22 апреля. Конец поста увенчается праздником Ураза-байрам, свидетельствующим об окончании испытаний.

Рамадан для мусульманина – способ показать Аллаху свою веру и раскаяться за грехи. В течение месяца мусульмане воздерживаются от пищи и воды в светлое время. Первый прием пищи называется сухур – завтракать нужно как можно скорее. Второй прием – ифтар: есть можно только тогда, когда солнце зайдет за горизонт.

В течение дня нужно пять раз молиться, а точнее произносить намаз, а также читать Коран. Также во время Рамадана отказываются от интимной жизни и курения.



Рамадан 2023 / Фото Unsplash

Какой церковный праздник 23 марта и что нельзя делать в этот день

Православные христиане в этот день чтят святую Василису Коринфскую. Это девятилетняя девочка, погибшая мученической смертью из-за того, что ходила на христианские науки вместе с другими верующими.

Именины 23 марта празднуют: Леонид, Виктор, Денис, Анастасия, Василиса, Галина.

В этот день лучше не делать больших покупок.

Откажитесь от дальних поездок: предки считали, что с путешественником может произойти что-нибудь нехорошее.

Если вам приснился сон, нельзя никому рассказывать его.

Не злословьте и не провоцируйте конфликты в этот день.

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