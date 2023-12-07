Сегодня – начало Хануки у евреев: что нельзя делать в этот период

Сегодня, 7 декабря, начало Хануки у евреев. Это важный религиозный праздник для народа. Поэтому в этот период они соблюдают все традиции.

Ханука длится 8 дней, то есть в 2023 году она закончится 15 декабря. В этот период евреи вспоминают свою культуру, чтят заповеди мудрецов и читают Тору. По легендам, во время Хануки происходят разные чудеса.

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Что нельзя делать в период Хануки

Во время того, как зажигаются свечи на ханукии, женщинам нельзя стирать, гладить и убирать, а мужчинам следует отказаться от ремонта разных вещей.

В этот период не постятся и не соблюдают диеты. Евреи готовят много вкусных блюд и позволяют себе повеселиться.

Запрещено унывать и плакать по умершим.

Обязательно нужно придерживаться традиции зажигания свечей в ханукии.

Это время следует посвятить благотворительности. К примеру, собирать средства или помогать малообеспеченным семьям.

Начало Хануки у евреев / Фото Canva

Как празднуют Хануку

Евреи празднуют Хануку восемь дней. Каждый день они зажигают свечи. Например, в первый день – одну, а на восьмой – восемь. Свечи нужно зажигать в тишине, а гореть они должны не менее получаса. Подсвечник, который называется ханукия, ставят на подоконник. По традиции свет должен отталкивать все плохое.

Во время Хануки вся семья собирается за большим праздничным столом. Готовят творожные и молочные блюда, деруны, картофельные оладьи и пончики, которые называются суфганиотами. Они могут быть с разной начинкой: шоколадные, ванильные, клубничные.

В этот период евреи веселятся и поют песни. Взрослые дарят детям шоколадные деньги. Раньше мальчикам и девочкам давали настоящие деньги, которые они отдавали на благотворительность.