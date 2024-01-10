Как называли детей на Закарпатье в первом полугодии 2023 года: подборка впечатляющих имен

В первой половине 2023 года детей в Закарпатской области называли именами, имеющими арабское, греческое, римское и латинское происхождение. Некоторые из них не приобрели большой популярности в Украине, поэтому считаются редкими.

Список имен "Украинской правде" предоставили в Министерстве юстиции Украины. Больше о том, как называли детей на Закарпатье в 2023 году, читайте дальше.

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Имена для девочек

Имя Амина имеет арабское происхождение. В древности так называлась мама пророка Мухаммеда, которого очень почитают в исламской культуре. Имя означает "присутствие безопасности", "достойная доверия", "верная", "честная", "надежная", хранительница".

Имя Валерия пришло к нам из Древнего Рима. Оно состоит из латинского слова "валео", которое трактуется как "здоровая", "мощная", "значимая", "богатая", "влиятельная". Обладательницы этого имени – непредсказуемые личности, у которых часто меняется настроение.

Имя Ангелина имеет греческие корни. Оно трактуется как "вестница". Таким девушкам легко проявлять любовь, заботу и доброту к близким. Однако им сложно доверять людям из-за своего уязвимого характера.

Существует несколько версий происхождения имени Мадина. По одной, оно имеет греческие корни и означает "дающая силу". По второй версии, имя – английского происхождения и образовалось от мужского – Маден. По третьей, имеет арабские корни.

В список распространенных и редких женских имен на Закарпатье также попали такие: Аделина, Анна, Алиса, Виктория, Дария, Евгения, Злата, Ирина, Любовь, Мария, Марта, София, Женевьева, Кассия, Лея, Лила, Мириен, Наоми, Рут.

Как называли детей на Закарпатье / Фото Unsplash

Имена для мальчиков

Имя Хасан – арабского происхождения и трактуется "красивый", "мужественный". Также его переводят как "молодость". Обладатели этого имени имеют острый интеллект и всегда стремятся к власти. Кроме того, им легко общаться с людьми.

Имя Юрий приобрело особую популярность в славянских странах. Оно имеет греческие корни и означает "хлебороб", "плугатар". Владельцы этого имени – целеустремленные личности, которые всегда выражают свое мнение.

По происхождению, имя Лев – греческое. Оно переводится как "царь зверей", "лев". У мужчин, имеющих это имя, сильный и решительный характер. Кроме того, они никогда не оставят близкого человека в беде, а всегда придут на помощь.

Имя Виталий имеет латинские корни. В Риме оно звучит как Vitalis и переводится "жизненный", "жизнеспособный". Владельцы этого имени проявляют лидерские качества характера в деле, которое им нравится. Поэтому часто добиваются успехов.

Среди редкоиспользуемых имен, которыми называли мальчиков на Закарпатье еще есть такие: Авенир, Алан, Дарий, Дионизий, Леон, Нельсон, Ноэл.

А в список самых распространенных имен также вошли такие: Андрей, Богдан, Василий, Виктор, Матвей, Максим, Марк, Александр, Роман.