5 красивых мужских имен, начинающихся на Н

Если вы растерялись в вопросе выбора детей – не беда. У нас есть достаточно идей, как вам в этом помочь.

Поскольку вы все еще сомневаетесь, как назвать ребенка, но знаете, что будет мальчик, это прекрасная новость. Ведь 24 Канал собрал мужских несколько имен, начинающихся на букву Н.

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Список имен на букву Н

Наум – имя древнееврейского происхождения. Переводится как "радующий". В Священном Писании Наум был древнееврейским пророком, предсказавшим гибель Ниневии (современный Ирак).

Назар – мужское имя тоже с еврейскими корнями. Трактовка – "посвятил себя Богу". Есть мнение, что сформировалось на основе турецкого и азербайджанского языков. Там Назар означало "пристальный взгляд". Его воспринимали как защиту от дурного глаза.

Имя Нестор берет начало из Греции и означает "возвратился на родину". Все мы еще из школы хорошо помним едва ли не самого яркого обладателя этого имени, который жил в конце девятого – начале десятого века. Это монах и летописец Нестор.

По словам специалистов, имя Нафан впервые можно увидеть в Библии. Значение – "подаренный им (Господом)", "данный им (Господом)". Это мужское имя со древнееврейским происхождением имеет разные синонимы: Натан (в церковнославянском языке), Нафаня, Натанаил.

Никанор – имя, образовавшееся в Древней Греции от слова "Νικάνωρ". У него перевод "видит победу". Некоторые говорят, что оно берет начало из византийских источников со значением "стремления к борьбе".