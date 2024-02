Привлекают внимание каждой: 5 мужских духов, от которых в восторге женщины

Некоторые женщины просто сходят с ума от мужских парфюмов. Соблазнительные, притягательные и сексуальные ароматы способны вызвать особые чувства после первой же встречи.

Поэтому запах нужно подбирать тщательно. 24 Канал сделал подборку мужских духов, которые больше всего нравятся женщинам.

Armani Acqua di Gio pour homme

Armani Acqua di Gio pour homme – это запах настоящей мужественности. Аромат придает уверенности в себе. Кроме того, мужчины постоянно купаются в женских комплиментах. Эти духи появились в 1996 году.

Начальная нота : апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин.

: апельсин, бергамот, жасмин, лайм, лимон, мандарин. Нота сердца : гиацинт, кориандр, морской аккорд, мускатный орех, персик, резеда, роза, фрезия, фиалка, цикламен.

: гиацинт, кориандр, морской аккорд, мускатный орех, персик, резеда, роза, фрезия, фиалка, цикламен. Конечная нота: амбре, белый мускус, дубовый мох, кедр, пачули.

Paco Rabanne 1 Million

Paco Rabanne 1 Million – для целеустремленных мужчин, которые знают, чего хотят от жизни. Парфюм, который был выпущен в 2008 году, обрел бешеную популярность во всем мире и считается невероятно роскошным.

Начальная нота : грейпфрут, мята, красный мандарин.

: грейпфрут, мята, красный мандарин. Нота сердца : корица, специи, роза.

: корица, специи, роза. Конечная нота: амбра, древесные ноты, пачули, кожа.

Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme

Kenzo L'Eau Kenzo Pour Homme – парфюм, создан для мужчин, которые умеют получать удовольствие от жизни. Он продается в магазинах с 1999 года и имеет очень свежий аромат, который привлекает женщин.

Начальная нота : зеленый перец, лимон, юзу.

: зеленый перец, лимон, юзу. Нота сердца : водяная мята, водяные ноты, зеленые ноты, лотос.

: водяная мята, водяные ноты, зеленые ноты, лотос. Конечная нота: белый мускус, кедр.

D&G The One for Men

D&G The One for Men – парфюм, который лучше всего передает мужскую харизму. А элегантный флакон, который имеет очень эстетичный вид, делает их еще более особенными. Аромат появился на рынке в 2008 году.

Начальная нота : базилик, грейпфрут, кориандр.

: базилик, грейпфрут, кориандр. Нота сердца : имбирь, кардамон, цветы апельсина.

: имбирь, кардамон, цветы апельсина. Конечная нота: кедр, серая амбра, табак.

Versace Man Eau Fraiche

Versace Man Eau Fraiche – для мужчин, которые всегда стремятся выделяться среди людей. Этот аромат добавляет невероятного шарма и делает образ более соблазнительным. Парфюм заполонил полки магазинов в 2006 году.