Можно ли сажать зимний чеснок весной: неожиданный ответ

Чеснок очень полезный овощ, который стимулирует выработку желчи и улучшает пищеварение. Также он является профилактикой простуды. Поэтому огородники часто его сажают, учитывая эти свойства. А вот можно ли сажать зимний чеснок весной – читайте дальше.

Чеснок принято сажать 2 раза в год: зимний чеснок сажают осенью, тогда как яровой – весной. Зимние сорта чеснока дают лучший урожай, в то же время яровой чеснок лучше сохраняется. А вот можно ли садить зимний чеснок весной – подскажет 24 Канал.

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Можно ли сажать озимый чеснок весной

Ярый или летний чеснок больше подходит для весенней посадки. Потому что он не испускает стрелок и размножается зубчиками головки. В частности, в одной головке ярового чеснока будет до 30 зубчиков, тогда как в озимом их меньше 10. Впрочем, главное преимущество ярового чеснока – то, что он хорошо сохраняется. Несмотря на то, сажать озимый чеснок весной можно. Следует подождать, когда земля хорошо прогреется, хотя бы, до +5.

Весенняя посадка чеснока имеет свои особенности. В частности, зимний чеснок – более устойчив к патогенам и болезням. Сходит он также лучше, если высеивать в прогретую почву, он не боится морозов и низких температур.



Можно ли садить зимний чеснок весной / Фото floristics.info

К недостаткам посадки зимнего чеснока весной является то, что его вкус не будет слишком насыщенным. Возможна худшая урожайность, чем при посадке на зиму. Самое лучшее сажать озимый чеснок во второй половине апреля или начале мая.

Лучшая температура, чтобы он взошел – + 10-15 градусов. Если почва еще влажная, можно немного сдвинуть посадку. Надо дать земле высохнуть. Из-за чрезмерной влаги может начаться гниение урожая.

Как садить озимый чеснок

Зимний чеснок нужно сажать зубчиками тогда урожай будет очень быстро. Перед посадкой зубчики рекомендовано обеззаразить в солевом растворе: 3 столовые ложки соли на 5 литров воды. Продолжаем зубцы в воде 2 минуты. А сажать зимний чеснок надо так: