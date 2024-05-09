Стоит знать верующим: в УГКЦ объяснили, можно ли читать молитвы с телефона

Люди по-разному относятся к молитве с телефона. Во время технологий это может показаться абсолютно нормальным. Ведь какая разница, как обращаться к Богу?

В Украинской греко-католической церкви утверждают, что приложения, которые есть в современных смартфонах, могут отвлекать от молитвы. Их рекомендуют выключить во время того, как вы разговариваете с Господом.

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Можно ли молиться с телефона

Смартфоны, как и любые другие гаджеты, являются предметом земной, а не духовной жизни. Конечно, в какую-то поездку легче взять их, чем большие книги. Однако сейчас существуют маленькие молитвенники, которые не занимают много места в сумке или чемодане. Поэтому вполне можно использовать их.

Мужчина молится в храме / Фото Canva

Священники считают, что телефон никогда не сможет заменить Евангелие. Если службы начнут проводиться с какого-то гаджета, то люди забудут об определенных христианских традициях. Хотя как такового запрета на то, чтобы читать молитвы со смартфона, нет. Просто ко всему нужно подходить с умом.

Как правильно молиться

Молиться можно в любое время суток: утром, вечером, ночью или посреди дня. Не имеет значения и в каком помещении вы это будете делать. Разговаривайте с Богом тогда, когда чувствуете потребность. Главное расслабиться и быть искренними. Поделитесь тем, что лежит на душе, и поблагодарите за то, что имеете. Ведь не стоит только просить у Господа здоровья или помощи в каких-то делах.