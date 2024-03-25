Можно ли совершать обряд крещения во время поста: советы священников

18 марта в Украине начался Великий пост, который продлится до 4 мая. Среди родителей нередко бытует мнение, что в этот период нельзя крестить детей. Ведь известно, что существует запрет на употребление алкоголя, определенной пищи и громкие гуляния.

Однако Таинство Крещения – совсем не об этих вещах. Его можно и нужно проводить скромно, передает LifeStyle 24.

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Можно ли крестить ребенка в период поста

В Православной церкви Украины говорят, что обряд крещения можно делать в любое время, даже в пост и праздник. Никаких ограничений на это нет. Поэтому если в период Пасхального поста у вас родится ребенок, не переживайте.

Также священники утверждают, что крестить ребенка разрешается и обычному верующему, если ситуация чрезвычайна. Например, когда жизнь младенца или матери может вот-вот оборваться. Совершать обряд таким образом актуально и во время российско-украинской войны. Ведь из-за постоянных российских обстрелов, боевых действий и других опасностей не все люди имеют возможность пойти в церковь.

Однако нужно придерживаться нескольких правил. Верующий, который осуществляет крещение, должен три раза полить водой голову малыша и произнести такие слова: "Крестится раб Божий (имя) во имя Отца (полить первый раз водой). Аминь. И Сына (полить второй раз водой). Аминь. И Святого Духа (полить третий раз водой). Аминь".

Если опасность миновала или все выздоровели, то родители могут пойти в храм, чтобы священник дополнил обряд крещения. В частности, прочитал некоторые молитвы и совершил Таинство Миропомазания.