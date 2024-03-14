Можно ли женщинам идти в церковь во время месячных: что говорят в ПЦУ

Существует поверье, которое говорит, что женщинам нельзя посещать храм во время месячных. Кроме того, согласно суевериям, запрещается идти на похороны или крестины, причащаться и ставить свечи.

Люди, в частности, ссылаются на Ветхий Завет, где пишет, что не только женщина во время критических дней "нечистая", но и тот, кто ее касается. Что об этом мифе говорит Православная церковь Украины, читайте в материале LifeStyle 24.

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Можно ли посещать храм, когда месячные

Из-за суеверий, которые распространяются среди людей, многие женщины несколько дней в месяц, а именно во время менструации, не ходят в храм. Однако в церкви говорят, что делать это можно. Ведь апостол Павел писал, что "всякое творение Божие хорошо". То есть женщина, создана Господом, не может быть "нечистой". Критические дни – это естественный физиологический процесс, который является обязательным для нормальной работы организма.

В Новом Завете читаем, как Господь наш, Иисус Христос, превосходил определенные ветхозаветные нормы, например, касался мертвых, воскрешая их. А женщине, которая "страдала кровотечением" и коснулась края Его одежды в надежде на исцеление, Он не только не упрекнул, но и похвалил за веру и поддержал ее,

– говорится в заметке Православной церкви Украины.

Тексты Ветхого Завета основывались на нормах гигиены. То есть "нечистым" считался риск болезней, воспалений и инфекций, поэтому и были определенные запреты. Однако сейчас женщины используют различные гигиенические средства, поэтому отнюдь не могут навредить другим людям. Также нет ограничений и на то, чтобы во время критических дней касаться икон, святынь и молиться. Поэтому миф, распространенный в народе, опровергнут.