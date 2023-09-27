Можно ли держать дома фиалки: есть один нюанс

Фиалки – красивые комнатные цветы, привлекательные в любой квартире или доме. Они радуют разнообразием оттенков. Однако, вокруг фиалок существует много примет.

Речь идет о том, что фиалки обладают сильной энергетикой и влияют на людей. Говорят, что их лучше не держать в доме. Действительно ли это так и какие предрассудки существуют о фиалках – знает 24 Канал.

Это интересно Когда собирать яблоки на зимнее хранение

Можно ли держать фиалки в квартире: приметы

Существует такой суеверие, что сенполия, как еще называют фиалку, портит личную жизнь. А толкуют этот тезис так, что цветок обладает мощной женской энергетикой.

Также по некоторым приметам, фиалки вызывают одиночество и проблемы с противоположным полом. Поэтому тем девушкам и женщинам, которые хотят выйти замуж, не советуют их выращивать в помещении. Мол, это энергетически отпугивает потенциального партнера.

Также есть утверждение, что фиалки истощают человека эмоционально.

Из-за них в доме могу возникать конфликты и скандалы.

и скандалы. Фиалки извлекают энергетику у женщин.

Есть суеверие и относительно влияния фиалок на мужскую личную жизнь. Говорят, что женщина, которая придет в дом, где стоят фиалки, будет чувствовать себя некомфортно и захочет прекратить отношения.

Однако нет доказательств, которые бы показали, что сенполии действительно провоцируют проблемы в личной жизни. К тому же, во многих семьях выращивают фиалки на подоконнике. Поэтому вы самостоятельно выбираете, доверять ли таким приметам.

Где можно держать фиалки в доме

Есть один простой лайфхак: не торопитесь выбрасывать фиалки из-за вероятного негативного влияния. Надо просто найти удачное место, в котором они не будут вредить. Фиалки не стоит держать в спальне не только из-за предрассудков, есть еще кое-что.

Речь идет о том, что днем сенполии выделяют кислород, а ночью – углекислый газ. Если в таком случае не проветривать помещение, то жители действительно будут чувствовать себя плохо. Может быть сильная сонливость и головная боль.

Оптимально держать цветок в гостиной или на кухне. В этом месте он не будет никому вредить, а только будет повышать настроение своим ароматом и красотой.