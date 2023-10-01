Помогают или вредят: можно ли держать дома сушеные цветы

Прекрасной альтернативой живым цветам становятся сухоцветы. Их преимущество состоит в том, что они долго сохраняются и не портятся.

Мода ставить в доме засушенные цветы и травы появилась у наших предков. Их считали оберегом дома. Сейчас тоже много людей покупает сушеные цветы, чтобы поставить в своем доме. Что стоит знать о засушенных цветах и можно ли их держать в доме – знает 24 Канал.

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Вредят ли сухоцветы в помещении

Некоторые люди считают, что засушенные цветы портят здоровье человека, могут появляться болезни, проблемы в личной жизни. А также, что из-за их присутствие в доме отпугивает потенциального жениха в незамужней девушки. Верить или нет, в такие приметы – это ваше дело. Исследований по этому поводу нет.

А что касается появления болезней и не очень хорошего самочувствия от сухоцветов, есть один нюанс. Дело в том, что на сухие цветы очень оседает пыль и грязь. Поэтому воздух становится тяжелым и вредит здоровью, особенно тем, кто страдает аллергиями и проблемами с дыханием.

Хотя вредными можно считать не все растения. Некоторые из них – наоборот полезны, потому что выделяют в воздух полезные вещества. Речь идет о полыни, пижме, лаванде, чабреце, душице. От них ощущаются приятные запахи.



Травы-обереги / Фото Pinterest

Кстати, наши предки делали букеты из разных цветов и трав, сушили их, ставили в доме как обереги от злых духов. Мощными травами считали чабрец, полынь, чертополох, зверобой.

Обратите внимание, что в хранении сухоцветов есть одна особенность. Не рекомендуется держать в доме сухие бутоны, а листья можно. Такие листья – абсолютно не вредны, наоборот говорят, что привлекают в дом достаток и успех.

Какую пользу имеют сухоцветы

Если взять в букет полезные травы или цветы, то это обеспечит дом положительной энергетикой. В доме будет царить согласие, спокойствие и гармония. К тому же собранные целебные травы помогают избавиться от головной боли и уравновесить психоэмоциональное состояние.

Например, мужчинам советуют положить сухоцветы в северную часть дома. Это будет хорошо влиять на физическое здоровье и мощность. А вот тем женщинам, желающим иметь ребенка, следует разместить засушенные цветы у восточного окна.