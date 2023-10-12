Теперь известно, можно ли белить деревья осенью

Мнения относительно того, стоит белить деревья осенью, отличаются. Некоторые считают, что это улучшит состояние растений, в то время как другие говорят, что побелка не играет большой роли и без нее можно смело обойтись.

В Украине многие все же белят деревья осенью. Это необходимо, чтобы защитить их от заморозков и вредителей. Только нужно точно знать, когда и как их правильно белить, чтобы это принесло пользу.

Важно знать Какие деревья обязательно нужно подрезать в октябре

Когда следует белить деревья

Деревья лучше белить, начиная с начала сентября и где-то до конца октября. Важно успеть это сделать перед самыми морозами. Поэтому пережидать не стоит. Обратите внимание на погоду, если температура долгое время держится +10, тогда стартуйте с октября.

Побелка осенью имеет ряд преимуществ. К примеру, она защитит саженцы от морозов. Также на стволах не будет образовываться лед.

Благодаря этой процедуре, на коре будет меньше вредителей, которые привыкли там зимовать . В частности, грызунов.

. В частности, грызунов. Деревья будут позже просыпаться весной.

Кора будет более защищенной от перепадов температур.

Как правильно белить деревья

В основном люди белят деревья раствором извести. Это средство – довольно бюджетное. Однако, он будет смываться после каждых осадков. Поэтому процедуру нужно периодически повторять. Его можно приготовить своими руками. Нужно полтора килограмма гашеной извести разбавить с половиной ведра воды. После этого вносят 250 граммов медного купороса и 50 граммов казеинового клея или мучного клейстера. Компоненты следует хорошо разбавить и дать время настояться.

Водоэмульсионная краска считается мощным средством для побелки деревьев. Преимущество в том, что такая краска абсолютно не вредна для деревьев. Она хорошо реагирует на солнце и через нее может проходить воздух к саженцу. К ней не нужно добавлять еще какие-либо составляющие. Можете сразу смазывать ствол тонким слоем.



Побелка деревьев / Фото Ogorod.ua

Для такой процедуры подойдет садовая водно-дисперсионная краска. Ее продают в агромагазине. Она содержит полезные компоненты для растений. Ее основная функция – защита ствола от морозов и вредных ультрафиолетовых лучей. Водно-дисперсионная краска хранится на деревьях около 2 лет. Однако имеет высокую цену – от 200 гривен.

Уже стало известно, какие деревья стоит обязательно подрезать в октябре, чтобы они лучше росли.