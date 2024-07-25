В ПЦУ рассказали, может ли беременная быть крестной мамой: ответ вас может удивить

Обряд крещения – важное событие в жизни многих людей, поэтому к нему тщательно готовятся. Перед этим родители выбирают для своих детей крестных, которые смогут нести на своих плечах такую большую миссию. Среди христиан есть те, которые даже принимают решение креститься уже во взрослом сознательном возрасте, например как Иисус Христос.

Крестные родители должны прививать крестникам веру в Бога, поддерживать и помогать им в течение жизни, молиться за добрую судьбу. Это обязанность, которой нужно придерживаться. В народе часто говорят, что крестить ребенка не может беременная. Правдива ли такая мысль, расскажет LifeStyle 24.

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Может ли беременная быть крестной мамой

В Православной церкви Украины утверждают, что женщина в положении может быть крестной мамой. Институция с уважением относится к своим верующим, а особенно беременным. Однако стоит учитывать самочувствие беременной, чтобы ей не было сложно во время крещения. Нужно просто быть рядом с женщиной и помогать при необходимости.

Священники утверждают, что крещение – это очень светлый и теплый момент для всей семьи. Поэтому не нужно учитывать суеверия, которые были популярны в древности. Они совсем не связаны с христианской верой, а только вредят человеку. Если все-таки в чем-то сомневаетесь, то всегда можете обратиться за советом в церковь.

Кстати, в ПЦУ также напоминают, что крестить ребенка можно даже в пост или в праздник. Ведь в обществе также есть утверждение, что в этот период запрещено проводить обряд. Поэтому родителям не стоит переживать.