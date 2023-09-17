Молитвы перед иконой "Неопалимая Купина", которые защитят от всех бед

В этот день, 17 сентября, отмечают церковный праздник – День иконы Божией Матери "Неопалимая купина". В народе эта икона считается покровительницей молний и пожаров.

По преданию, Бог предстал перед пророком Моисеем в виде пламенного тернового куста и призвал его вывести израильский народ из Египта в обещанный край. В христианской традиции эта история символизирует прообраз непорочного зачатия Марии.

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В этот особый день верующие обращаются к иконе "Неопалимая Купина", молятся и просят защиты от пожаров и различных опасностей.

Молитвы перед иконой "Неопалимая Купина"

"О Пресвятая и Преблагословенная Матерь Господа нашего Иисуса Христа! Приходимся и поклоняемся Тебе перед святой и пречестной иконой Твоей, которой Ты странные и преславные чудеса показываешь, от огненного сожжения и молниеносного грома дома наши спасаешь, больных исцеляешь и все исцеляешь и все исцеляешь.

Смирно молим Тебя, всесильного рода нашего Заступницы, подобия и нас, немощных и грешных, Твоего Материнского участия и помощи. Спаси и сохрани, всю страну нашу православную и всех нас, припадающих к Тебе с верой и любовью и сердечно просим со слезами Твоего покровительства.

Владычица Всемилостивая, помилуй нас, ибо мы обременены многими грехами и не имеем отваги обратиться ко Христу Господу и просить Его о помиловании и прощении, но Тебя просим Его умолять, Матерь Его по плоти. Ты же, Всеблага, простери к Нему богоприятные руки Твои и заступись за нас перед благом Его, прося нам прощения проступков нашей, благочестивой и мирной жизни, благой христианской кончины и доброго ответа на Страшном суде Его.

Больше же во время грозного посещения Божия, когда загораться огнем дома наши, или молниеносным громом напуганы будем, яви нам милостивое Твое покровительство и могут помочь.

Чтобы, спасенные всесильными Твоими к Господу молитвами, временного наказания Божия здесь избавились и вечное райское блаженство наследовали и со всеми святыми воспевали Пречестное и Величественное Имя Пресвятой Троицы, Отца, и Сына, и Святого Духа, и Твое великое к нам мы . веков. Аминь!".

Молитва к образу "Неопалимая Купина": смотрите видео

"О, Пресвятая Дева, Матерь Господа нашего, Заступница и Покровительница всех прибегающих к Тебе! Посмотри с высоты святости Своей меня грешного (грешную) и выслушай смиренную молитву мою и принеси возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: так умоли Его, так просветит мрачную душу мою светом Божественной благодати Своей, и избавит меня от всяких нужд, скорби и болезни, и дай мне тихую и мирную жизнь, здоровье телесное и душевное, так успокоить страждущее сердце мое и исцелить раны его, так вразумить меня на добрые дела, очистить разум мой от помыслов суетных, наставить меня к исполнению заповедей Своих, избавить от вечной муки и не избавить Своего Царства Небесного».

Молитва к образу "Неопалимая Купина": смотрите видео