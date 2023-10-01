Сильнейшие молитвы к Пресвятой Богородице: просим о защите и помощи
1 октября верующие отмечают праздник Покрова. Оно было установлено в 10 веке для чествования Марии в храме Константинополя.
В этот день обычно молятся Пресвятой Богородице о ее помощи и защите. Неженатые девушки просят о женитьбе, а пары в браке – о счастливой жизни.
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Молитвы к Пресвятой Богородице
О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойного раба Твоего, и вознеси ее к Престолу Бога Сына Твоего, и милостив Он будет прошением нашим. Прибегаю к Тебе как к заступнице нашей: услышь нас, молящихся тебе, покрой нас покровом твоим, и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви и согласия, детям послушания, обиженным терпениям, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестие, дух милосердия и кротости, дух чистоты и истины. Святого Духа, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь!
Молитвы к Богородице в праздник Покрова / Фото из открытых источников
О, Святая матушка Покрова,
Накрой меня своим омофором,
Защити от бед и от боли,
Молитвенное слово и любовь.
Сохрани меня от несчастья,
Души дай взлету на крыльях воли,
От врагов прикрой собой,
Обогрей своей добротой.
Дай детям знания и родную речь,
Пошли на Украину духовность,
Дай счастливую жизнь народу,
Чтобы народ знал, какого он рода.
Чтобы родила – плодила земля
И расцветала Родина моя,
Чтобы был у нас чистый воздух,
Чтобы дорога у всех была светлая.
Сыну своему слову отдай,
Молитву мою ему передай
Пусть снимет Антихриста печать,
Которая не дает ни жить, ни спать.
Молюсь к тебе Пресвятая, я,
Богородица Пречистая моя!
К омофору припадаю,
Молитвой себя закрываю!
Аминь!
Молитвы на Покров Пресвятой Богородицы: слушайте онлайн
О Пречистая Дева, Мать Господа Всевышних сил, Неба и земли казацкой царицы, Богохранимого стольного града Киева и всего государства нашей Украины-Русы – Всемогущая Заступница! Прими всевозможные и благодарственные песнопения сии от нас, недостойных рабов Твоих, и вознеси молитвы наши к Престолу Богу и Сыну Твоему, чтобы был милостив к лжи нашим и послал благодать Свою к тем, кто чтит Всечестное имя Твое и с верою и любовью ю поклоняется благовестной иконе Твоей. О, Владычице Пресвятая, помилуй немощных людей твоих, избавь нас от уныния, отчаяния, гнева, вражды, недоверия, зависти, клеветы, ненависти, тщеславия и гордости бесовской, а потому сжалься о всех нас милосердием Твоим. Подними нас из глубины греховной и просвети сердечные глаза наши, чтобы видеть Спасение. Будь милосердным и здесь, и там: как на стороне земного бытия, так и на Страшном Суде Сына Твоего. Ты после Бога первая наша Надежда и Заступница всех прибегающих к тебе с верой. Сохрани соборность земли нашей, покрой нас Святым Твоим Омофором от посягательства злых нечистых сил и всякого супостата, да будет в нашей стране правда Господня. Ибо молимся к Тебе Пречистая и Непорочная Дева как к Всемогущей Заступнице и величаем Святое и Величественное имя Отца и Сына и Святого Духа в Троице ныне и всегда и во веки веков, Аминь!
Сильная молитва к Богородице: смотрите видео
Молитва о защите
Помяни нас в твоих молитвах, госпожа Дева Богородица, но не погибнем за умножение грехов наших, покрой нас от всякого зла и свирепых напастей; на Тебя, ибо надеемся и, покров твоего свято чтим, тебя величаем.