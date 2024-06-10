Как правильно молиться на четках: детальное разъяснение

Во время молитвы верующие разговаривают с Богом: просят простить грехи или о помощи, исцелении. Это нужно делать искренне и в любое время. Многие люди привыкли читать молитву утром и вечером, но можно и посреди дня.

Некоторые христиане молятся на четках, поскольку считается, что так они более сосредоточены. Как правильно это делать, узнавайте в материале.

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Как правильно молиться на четках

О том, как правильно молиться на четках, на своем ютуб-канале рассказывает отец Иван Гнатюк. Прежде всего традиционно произносим такие слова: "Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь!" Затем просим у последнего, чтобы просветил ум и открыл сердце. Нужно прочитать молитву "Царю небесный".

Не стоит переживать, если не знаете какую-то молитву. Ее всегда можно держать перед собой, чтобы заглядывать.

После этого идет молитва "Верую". Так христиане показывают, в кого они верят. Далее нужно помолиться на трех малых зернышках, чтобы признать святую Троицу. На первом говорим "Слава Отцу, что нас сотворил, ныне и присно, и во веки веков. Аминь"; на втором – "Слава и Сыну, что нас искупил, ныне и присно и во веки веков. Аминь"; на третьем – "Слава и Святому Духу, что нас просветил, и во святой вере утвердил, ныне и присно, и во веки веков. Аминь". После каждого нужно проговаривать молитву "Богородице Дево".

Как молиться на четках / Фото Canva

Далее следует молитва "О, наш дорогой Иисус" и признание таинств.

Понедельник и вторник – радостные таинства.

Среда и пятница – страстные таинства.

Четверг – светлые таинства.

Суббота и воскресенье – славные таинства.

Затем верующим нужно прочитать молитву "Отче наш", 10 раз "Богородице Дево" (по одной и каждому зернышку). После этого надо признать святую Троицу, помолиться "О, наш дорогой Иисус", заявить соответствующее таинство, произнести "Отче наш" и 10 раз "Богородица Дева". В результате должно получиться 50 "Богородице Дево". На свершение следует помолиться матери Иисуса Христа и ангелам-хранителям.