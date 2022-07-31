Лаконичные и подходят ко всему: тренды педикюра летом

Лето позволяет носить не только любимые кеды, но и открытые босоножки и изящные туфли на каблуке. Чтобы завершить свой образ и быть в тренде, следует знать, какой педикюр в моде и как выгодно подчеркнуть свои ножки.

24 канал подобрал самые актуальные примеры удачного педикюра на лето – 2022. Бесспорным трендом этого сезона являются спокойные и нейтральные оттенки с легким дизайном.

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Цвет года всегда в тренде

По версии Pantone цветом года стал Very Peri, нежный сиреневый или лавандовый оттенок. Он отлично подходит к летнему настроению и хорошо сочетается со многими цветами.



Трендовый педикюр лета – 2022 / Фото Pinterest

Так что сделать педикюр в нежно-фиолетовом оттенке будет хорошей идеей – так ваши ногти будут в безоговорочном тренде.

Металлик

Как и в маникюре, в тренды лета выбрался яркий металлический педикюр, который удачно контрастирует как с яркими летними образами, так и с нейтральными расслабленными луками.



Трендовый педикюр лета – 2022 / Фото Pinterest

Металлик этим летом моден в любых оттенках: серебряном, золотом, розовом или синем – ваши ногти будут выглядеть оригинально и незабываемо.

Пастельные оттенки

В отличие от бунтарского металлика в моде также пастельные цвета, которые идеально подойдут для любого образа. Главный секрет удачного нюдового педикюра – это едва заметные оттенки, которые не выделяются, а лишь подчеркивают естественную красоту ногтей.



Трендовый педикюр лета – 2022 / Фото Pinterest

Лучшим вариантом будут оттенки, почти совпадающие с цветом вашей ногтевой пластины. Если хочется добиться эффекта "японского маникюра", можно воспользоваться только прозрачным лаком для ногтей.

Микросердца

Минималистичные и романтические дизайны возвращаются – летом 2022 года модным стал педикюр с маленькими сердцами, выполненными в другом цвете.

Трендовый педикюр лета – 2022 / Фото из инстаграма @pedicurchik

С таким лаконичным дизайном можно экспериментировать и пробовать разные оттенки – но маленькие сердечки в любом виде будут выглядеть уместно и мило.