26-летняя канадская модель с болезнью витилиго Винни Харлоу обожает модные эксперименты. Звезда часто снимается в фотосессиях для глянцев, поэтому ощущение стиля у нее есть уже давно. Новым доказательством этому стал ее образ "словно из ванной", где она примеряла банный халат, полотенце на голове и роскошные украшения на шее. Такой образ она повторила после британской певицы Риты Оры.

На что только не идут известные звезды, чтобы поразить публику. Новым поводом для обсуждений стал look британки Риты Оры на красной дорожке музыкальной премии MTV Europe Music 2017. Тогда же она была ведущей мероприятия. Певица пришла на мероприятие в белом халате с тюрбаном из полотенца на голове, дополнив экстраординарный образ белыми туфлями с блестками, а также колье на шее и серьгами. Несмотря на домашний образ, лицо у Риты Оры было подчеркнуто вечерним макияжем.

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Такой выход произвел настоящий фурор среди звезд, а автором наряда стал испанский модный дом Palomo Spain. Халат этого бренда с фирменной эмблемой марки вошел в весенне-летнюю коллекцию.

На похожий эксперимент решила пойти Винни Харлоу. В своем инстаграме она показала похожий наряд, однако со значительно более эффектным колье на шее и серьгами. Фанаты были в восторге от ее драгоценных желтых бриллиантов от Gismondi 1754. Особый акцент у Винни Харлоу был сделан на макияже звезды, от которого трудно оторвать взгляд.