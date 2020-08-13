Белорусский музыкант, фронтмен группы BRUTTO Сергей Михалок во время концерта в одном из одесских ночных клубов публично высказался по поводу протестов в Беларуси. Митинги продолжаются с 9 августа, однако артист только сейчас впервые сказал что-то о них.

Накануне активисты пикетировали у входа в заведение, где должен был выступать Михалок. Они были возмущены, ведь во время Революции Достоинства песня певца "Воины света" стала настоящим символом свободы и непокорства, а когда беда случилась на его родине, он молчал в течение четырех дней. Как сообщает корреспондент hromadske, вчера со сцены Михалок отметил, что он приехал не о политике говорить.

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Я знаю, что мои братья-белорусы, которые борются там, снаружи, победят, как "воины света" расправятся с Дартом Вейдером, но я здесь не для того, чтобы пи**ть про политические расклады,

– сказал артист перед началом концерта.

Это было первое публичное высказывание Михалка после начала кровавых протестов в Беларуси. Ранее он лишь опубликовал на личной инстаграм-странице клип группы BRUTTO "Родны край", однако в сообщении не дал никаких комментариев, кроме названия песни. Такая реакция возмутила поклонников, ведь от него ожидали проявления четкой гражданской позиции.

Что известно о протестах в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам голосования, победу в очередной раз одержал действующий глава государства – Лукашенко, который имел около 80% голосов. Его ближайшая конкурентка Светлана Тихановская получила менее 10% голосов. После этого сотни белорусов вышли на мирные акции протеста, поскольку считают результаты выборов сфальсифицированными. Международное сообщество поддерживает народ в митингах.

Со временем мирные демонстрации превратиться в кровавые стычки с силовиками. По меньшей мере два человека погибли после жестоких действий ОМОНа. Известно о более полуторе тысячах раненых и тысячах задержанных.

Оппозиционерка Светлана Тихановская покинула Беларусь и уехала в Литву. Перед этим она записала видео с призывом к белорусскому народу. Она просит прекратить протесты. В штабе кандидатки в президенты отмечают, что ее к этим действиям принудила власть.

Несмотря на кровавые разгоны силовиками, активисты продолжают выходить на улицы городов. Они решительно настроены свергнуть власть и положить конец диктатуре Лукашенко.