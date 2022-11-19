Михайловская памятная суббота 2022: когда отмечают и какое значение имеет этот день
Третья поминальная суббота в ноябре выпадает на 17 ноября и называется Михайловской родительской субботой. По традиции ее отмечают в канун Михайлова дня, который будет 21 ноября.
В православной церкви только Дмитровская родительская суббота признана на официальном уровне (ее отмечают 5 ноября). Однако из-за того, что предки упоминали умерших в последнюю субботу ноября, в народе появилась еще одна неофициальная родительская суббота, пишет 24 канал.
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Традиции и значение Михайловской родительской субботы
Родительская поминальная суббота – это важный день в православной церкви, когда верующие вспоминают умерших.
Традиционно в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечу. В родительскую субботу в храмах совершаются литургии и панихиды. После посещения храма церковь рекомендует посетить могилу умершего и зажечь там свечу. Еще можно дома покрыть скромный памятный обед.
Также принято в Михайловскую родительскую субботу заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.
Значения и традиции Михайловской родительской субботы / Фото Unsplash
Запреты и поговорки в Михайловскую родительскую субботу
В народе говорят:
- Живые родители – уважай, а умерли – вспомни.
- Человек рождается насмерть, а умирает на жизнь.
- Про покойного плохого не говори!
- Хорошо вспомни, зло забывай.
В Михайловскую родительскую субботу:
- Нельзя громко смеяться и проводить громкие вечеринки, танцевать и слушать музыку.
- На могиле умершего нельзя покидать еду, алкоголь или конфеты, поскольку это считается не христианским, а языческим обычаем.
- Нельзя устраивать застолье на кладбище.
- В этот день можно жертвовать в храм песни, но в любом случае нельзя отдавать для пожертвования алкоголь и мясо.