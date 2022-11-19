Михайловская памятная суббота 2022: когда отмечают и какое значение имеет этот день

19 ноября 2022 , 08:01
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Третья поминальная суббота в ноябре выпадает на 17 ноября и называется Михайловской родительской субботой. По традиции ее отмечают в канун Михайлова дня, который будет 21 ноября.

В православной церкви только Дмитровская родительская суббота признана на официальном уровне (ее отмечают 5 ноября). Однако из-за того, что предки упоминали умерших в последнюю субботу ноября, в народе появилась еще одна неофициальная родительская суббота, пишет 24 канал.

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Традиции и значение Михайловской родительской субботы

Родительская поминальная суббота – это важный день в православной церкви, когда верующие вспоминают умерших.

Традиционно в этот день приходят в церковь, чтобы поставить свечу. В родительскую субботу в храмах совершаются литургии и панихиды. После посещения храма церковь рекомендует посетить могилу умершего и зажечь там свечу. Еще можно дома покрыть скромный памятный обед.

Также принято в Михайловскую родительскую субботу заниматься благотворительностью и помогать нуждающимся.

Значения и традиции Михайловской родительской субботы / Фото Unsplash

Запреты и поговорки в Михайловскую родительскую субботу

В народе говорят:

  • Живые родители – уважай, а умерли – вспомни.
  • Человек рождается насмерть, а умирает на жизнь.
  • Про покойного плохого не говори!
  • Хорошо вспомни, зло забывай.

В Михайловскую родительскую субботу:

  • Нельзя громко смеяться и проводить громкие вечеринки, танцевать и слушать музыку.
  • На могиле умершего нельзя покидать еду, алкоголь или конфеты, поскольку это считается не христианским, а языческим обычаем.
  • Нельзя устраивать застолье на кладбище.
  • В этот день можно жертвовать в храм песни, но в любом случае нельзя отдавать для пожертвования алкоголь и мясо.
Автор: Ірина Ковальчук